Mesiac lásky oslavuje aj nitrianska knižnica. Zaľúbeným párom pripravila prekvapenie

Výhodná ponuka platí v prvý májový týždeň.

3. máj 2021 o 10:23 Dominika Cunevová

NITRA. Máj v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre bude plný lásky. Hneď prvý májový týždeň si pre všetky zaľúbené páry pripravila ponuku, ktorá sa neodmieta.

"Príďte k nám do knižnice so svojím partnerom a jeden z vás bude mať

registráciu na jeden rok zadarmo," informoval tím z knižnice. Čitatelia môžu ponuku využiť od dnešného dňa až do tohto piatka.

Keďže opatrenia sa čiastočne uvoľnili, pri dodržaní všetkých platných predpisov a nariadení môžu záujemcovia prísť aj osobne. Rovnako majú možnosť využiť túto akciu aj online. Viac informácií získajú kontaktovaním knižnice prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.