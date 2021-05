V ikonickej vile v centre Nitry vznikne kultúrne centrum

Okrem kaviarne, múzea a rozličných podujatí bude atrakciou aj tzv. zážitkové bývanie.

4. máj 2021 o 11:00 Dominika Cunevová

NITRA. Centrum Nitry oplýva mnohými pokladmi. Jedným z nich je na prvý pohľad nenápadný dom na Kmeťkovej ulici. No na druhý človeku neuniknú oblé tvary múrov a nevšedné prvky pripomínajúce loď, ktoré sú známkou známeho architekta.

Budova známa ako Vila K dnes patrí k národným kultúrnym pamiatkam, ktoré stoja za prelomom v slovenskej architektúre. Čoskoro unikátnosť tohto významného diela v štýle funkcionalizmu bude môcť objaviť aj verejnosť. V jej priestoroch vznikne kultúrne centrum.

Nevedeli, čo kupujú

Zhruba pred dvadsiatimi rokmi dom-parník padol do oka manželom Stodolovcom.

Keďže nepochádzali z Nitry, nemali vedomosť, čo vlastne kupujú. „Keď ho otec kupoval, priatelia sa mu smiali, že kupuje čudný dom s veľmi zvláštnou dispozíciou,“ spomenul si ich syn Peter Stodola.

To, že ide o vzácnu pamiatku, zistili až o niekoľko rokov, keď chceli vymeniť okná. „Keďže dom sa nachádza v pamiatkovej zóne, ku každej rekonštrukcii exteriéru potrebujete povolenie od Krajského pamiatkového úradu. Otec teda podal oficiálnu žiadosť, tá bola zamietnutá.“ Následne budovu v roku 2011 vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku.

Prelom v architektúre

O pôvode vily sa toho spočiatku veľa nevedelo. Až neskôr sa zistilo, že patrila istým manželom Kollmanovcom. Jej vybudovanie vnieslo do lukratívnej obytnej štvrte pod hradom závan čerstvého vzduchu.

Trojpodlažnú budovu pre nich naprojektoval slávny architekt Oskar Singer v roku 1934. Pri návrhu sa inšpiroval princípmi zakladateľa funkcionalizmu Le Corbusiera.

Vile dal aerodynamické zaoblenie nároží a tzv. nautický štýl, ktorý prenášal lodnú architektúru aj na stavby. Námorný dizajn do interiéru vniesol dominantným točitým schodiskom so zaoblenými stenami, zábradlím s typickým kovaním a oknami s vlnkovou štruktúrou skla.

Typickým znakom je aj majestátne rohové okno i to, že je sčasti podložená stĺpmi. Kedysi otvorený priestor ale čoskoro prehĺbili a zastavali.

Väčšine konzervatívnych Slovákov pripadal funkcionalizmus príliš výstredný. V Nitre sa ujal hlavne pre to, že našiel zaľúbenie u predstaviteľov vyššej strednej vrstvy, teda aj u príslušníkov židovskej komunity. V tých časoch v meste tvorili asi tretinu obyvateľov a mnohí z nich, vrátane Kollmanovcov, obývali dnešné okolie Kmeťkovej ulice.

S vyostrením konfliktu v priebehu druhej svetovej vojny a zavádzaním židovského kódexu sa Kollmanovci v roku 1942 rozhodli nehnuteľnosť predať nitrianskemu cukrovaru. Osud k nim však bol neúprosný.

„V 1944 boli deportovaní do Osvienčimu a neprežili. S nimi bola deportovaná aj dcéra Margita, ktorá prežila koncentračný tábor aj pochod smrti,“ dodal Stodola.

Medzi mnohými nájomníkmi bola aj televízia

Za posledné roky sa v budove vystriedalo množstvo podnájomníkov, napríklad advokáti, architekti, ale aj regionálna televízia. Teraz ju čaká komplexná rekonštrukcia. Budú obnovené fasády, strecha aj interiéry, ako aj revitalizované bezprostredné okolie pamiatky.

Cieľom je prinavrátiť vile pôvodný vzhľad, tak ako ho zachytil významný fotograf modernej architektúry Rudolf Sandalo.

Dokončená je zatiaľ oprava okien či výmena roliet. „Obnovili sa aj okenné kovania. Niektoré sa však museli vyrábať nanovo, a to presne na základe odliatku pôvodných. Nebolo to však jednoduché a firmu, ktorá to bola ochotná urobiť, som našiel až na východnom Slovensku.“

V súčasnosti sa odstraňujú sadrokartónové steny. Aby napredovali s ideou pretvoriť vilu na jej obraz z éry Kollmanovcov, musia sa odstrániť obklady a ďalšie stavebné prvky, ktoré boli realizované v neskoršom období.

„Nemáme síce fotografie kúpeľne z vtedajšej doby, ale vzhľadom na trendy a vtedajšie často používané materiálov usudzujeme, že pôvodne v nej bolo prírodné linoleum. Nejde však o to, ktoré sa kedysi používalo v panelákoch. Na rozdiel od toho je ekologické, príjemné a možno aj preto sa znovu dostáva do módy.“

Po konzultáciách s KPÚ Nitra a architektmi budú nasledovať verejné obstarávania. „Dúfam, že nájdeme firmu, ktorá bude schopná a ochotná sa do toho pustiť. Mala by v prvom rade rekonštruovať fasádu, strechu, interiéry a okolie. Bude to niečo, čo si bude vyžadovať veľkého nadšenca,“ skonštatoval majiteľ.

Druhá časť obnovy bude zameraná na výrobu dobového nábytku na základe dokumentov, kde je opísaný použitý typ dreva či farebné kombinácie.

Kultúrne akcie, kaviareň a múzeum

Celkový grant vo výške 300 170 eur predstavuje 89 percent výdavkov, 11 percent je spolufinancovanie vlastníka. Približne 189-tisíc je vyčlenených na pamiatkovú obnovu (stavba, okolie), na nábytok a vybavenie 47-tisíc eur.

„Kultúrne a projekty majú dotáciu 35-tisíc eur, z toho 14-tisíc je vyčlenených pre nórskeho partnera. Zvyšok je určený pre riadenie projektu (projektová dokumentácia, verejné obstarávania, programové a finančné riadenie, účtovníctvo a pod.) a povinný PR a marketing,“ doplnil Stodola.

Vzhľadom na to, že projekt má byť spolufinancovaný z fondov EHP a Nórska, musí mať verejno-prospešný účel.

Priestory budú po revitalizácii dostupné širokej verejnosti aj umelcom. Prízemie bude slúžiť ako kultúrny komunitný priestor pre verejnosť a stane sa platformou pre diskusie, kultúrne a umelecké predstavenia a iné eventy. V úvahe je sprevádzkovanie kaviarne.

Prvé poschodie bude využité najmä ako prezentácia každodenného života medzivojnovej Nitry na pozadí funkcionalistického domu z tridsiatych rokov. Menšia časť prvého poschodia bude vyčlenená pre potreby múzejnej pedagogiky.

Neobvyklé zážitkové bývanie

Keďže múzejná činnosť nie je samo o sebe zisková, ekonomickú udržateľnosť vily by malo zabezpečiť tzv. „zážitkové bývanie“.

„Zistili sme, že prerobené funkcionalistické budovy v Českej republike fungujú veľmi dobre práve na zážitkovom bývaní. Táto možnosť je dlhodobo obsadená, ľudia o to majú skutočný záujem. V súčasnosti sa funkcionalizmus dostáva späť do módy, tak uvidíme, či to pôjde aj na Slovensku.“

Je ešte otázne, či by boli dočasným podnájomníkom k dispozícii výlučne dobové zariadenie, alebo aj moderné vybavenie ako isté spotrebiče, či prístup k internetu.

Potomkov pôvodných majiteľov „vygooglil“

Úmysel spraviť z vily kultúrne centrum chcel priblížiť aj potomkom pôvodných majiteľov. Vypátrať na nich kontakt však nebolo jednoduché. Informácie nezistil ani od židovskej obce.

„Potom som to v jeden deň vyskúšal cez Google a asi do 15 minút som našiel kontakty na Facebooku,“ zhodnotil.

Práve Margita sa preňho stala záchytným bodom. Vďaka moderným vymoženostiam sa skontaktoval s jej pravnukom. Ten oslovil celú rodinu, ktorá sa následne zúčastnila aj otváracej konferencie.

„Dohodli sme sa, že keď sa situácia s pandémiou ustáli, tak prídu a budeme ich môcť po vile previesť,“ uzavrel Stodola.