Sedem hráčov skončilo. Nitra možno prišla o státisíce eur

6. máj 2021 o 11:23 Martin Kilian ml.

Milión a tristodvadsaťpäťtisíc.

V koronakríze treba brať Transfermarkt s veľkou rezervou, ale v súčte na toľko eur populárny portál ohodnotil siedmich Nitranov, ktorým do pondelka nepípli tri dlžné výplaty, a tak sa ich predžalobné výzvy premenili do okamžitých skončení zmlúv. MY Nitrianske noviny o tom informovali viaceré zdroje.

Samuel Šefčík a odchovanci Dávid Šípoš, Marián Chobot, Lukáš Fabiš, Patrik Danek, Róbert Baláži a Ondrej Vrábel už de facto sú voľnými hráčmi.

Trhové hodnoty odídencov DÁVID ŠÍPOŠ - 400-tisíc MARIÁN CHOBOT – 250-tisíc ONDREJ VRÁBEL – 200-tisíc LUKÁŠ FABIŠ – 200-tisíc SAMUEL ŠEFČÍK – 200-tisíc PATRIK DANEK – 50-tisíc RÓBERT BALÁŽI – 25-tisíc Údaje sú z portálu Transfermarkt. Trhové hodnoty je obzvlášť v koronakríze brať s rezervou

Klubu by mal zaniknúť nárok na výchovné a v lete by mali opustiť FC zadarmo.

Pritom výchovné by podľa našich informácií pri prestupe Šípoša do zahraničia mohlo činiť od 150-tisíc do 500-tisíc eur (v závislosti od kategórie klubu). A trebárs pri Chobotovom presune do Slovana šlo o 38-tisíc.

Trogári to schytávajú aj na ihrisku. V nedeľu už môžu byť jednou nohou v druhej lige, ale aj sa nakopnúť do bitky o záchranu. Musia zdolať Sereď, ťahanú ex-Nitranmi Gerim na lavičke a Fábrym v strede poľa. Do konca nadstavby o udržanie zostávajú tri kolá a na predposledné Michalovce strácajú tri body.

Štyria zo siedmich odídencov pritom patria do základnej jedenástky, Šípoš je v nadstavbe dokonca najlepšie známkovaným hráčom tímu v hodnotení MY Nitrianskych novín. Či po výpovediach zvyšné tri zápasy dohrajú aj bez zmlúv alebo sa s tímom rozlúčia, zatiaľ nie je známe.