Mesto Vráble už nebude organizovať testovanie počas víkendov

Krízový štáb rozhodoval aj o konaní Vrábeľského jarmoku.

6. máj 2021 o 12:56 Dominika Cunevová

VRÁBLE. Od začiatku roka vrábeľská samospráva zorganizovala cez víkendy celkom šestnásť testovaní obyvateľstva. Dokopy sa vykonalo 39 141 testov, z toho bolo 504 pozitívnych.

Na základe víkendových testovaní miera pozitivity v meste postupne klesala, v poslednom období bol prevažne nulový počet nakazených. Za ostatnú sobotu a nedeľu sa v športovej hale T-18 dalo na koronavírus otestovať celkom 910 ľudí. Všetci boli negatívny. Pozitívny výsledok mala len jedna osoba z 778, testovaná prostredníctvom MOM na Hlavnej ulici.

Od 3. mája bol okres Nitra zaradený do I. stupňa varovania. „Platí preň zákaz vychádzania v čase od 21.00 h do 01.00 h nasledujúceho dňa. V ostatných hodinách nie je pohyb obmedzený, občania sa nepotrebujú preukazovať certifikátom ani pri vstupe do prevádzok. Z toho dôvodu mesto upustilo od zabezpečovania testovania v T-18,“ informovalo mesto.

Služby naďalej poskytuje mobilné odberové miesto na Hlavnej ulici.

Mestský krízový štáb rozhodoval aj o možnosti konania Vrábeľského jarmoku. Vychádzajúc z aktuálne platných nariadení krízový štáb jednohlasne schválil zrušenie organizácie tohto podujatia.