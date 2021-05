Nitriansky Marel vyrába zariadenia pre celý svet. Kupujú ich aj americké fastfoody

Jedným z benefitov je práca v jednozmennej prevádzke. V automotive krajine je to podľa riaditeľa možné pokladať za malý zázrak.

7. máj 2021 o 14:55 rema

NITRA. Islandská spoločnosť Marel je na Slovensku už šestnásty rok. Začínala v podnájme v bývalej Plastike (Carnitech/Marel) so zopár zamestnancami. Dnes má vlastné výrobné priestory v Priemyselnom parku Nitra – Sever, takmer 400 zamestnancov a povesť seriózneho zamestnávateľa.

(zdroj: marel)

Korporácia Marel má vo svete vedúcu pozíciu v dodávaní moderných zariadení pre priemysel spracovania potravín, najmä hydiny, červeného mäsa a rýb. Víziou spoločnosti je svet, v ktorom sa vyrábajú kvalitné potraviny udržateľným a dostupným spôsobom.

Marel je známy nielen príkladným postojom k ekológii, ale aj k vytváraniu pozitívneho pracovného prostredia. Závody má v Dánsku, Holandsku, USA, Veľkej Británii a od roku 2005 aj u nás.

Najväčší závod zo skupiny

„Pri zakladaní dcérskej spoločnosti padla voľba na Nitru ako mesto s výhodnou geografickou polohou a rozvitou infraštruktúrou,“ povedal generálny riaditeľ Marel Slovakia, s.r.o., Rudolf Gubric.

Generálny riaditeľ Rudolf Gubric. (zdroj: marel)

Prvá výroba bola zameraná na dodávanie komponentov do ďalších závodov Marelu. Dnes je nitriansky závod najväčší zo skupiny, na trh dodáva finál-ne zariadenia. Vyvážajú sa do celého sveta, od Austrálie, cez Čínu, Južnú Ameriku až po Spojené štáty americké. Mnohé vážia viac ako 20 ton a po výrobe sú na ťahačoch prepravované do prístavov.

V Nitre sa napríklad vyrábajú aj zariadenia určené pre americké fastfoody. Ide hlavne o zariadenia na spracovanie hamburgerov.

Špičková výkonnosť

„Špecializujeme sa na potravinárske stroje a komponenty vysokej technickej a technologickej úrovne. Výroba prebieha v troch odvetviach podľa predme-tu spracovania: mäso, hydina a ryby. Zákazníkom sa snažíme zabezpečiť stroje, zariadenia a servis umožňujúce spracovanie potravinových surovín šetrným a dostupným spôsobom,“ priblížil generálny riaditeľ.

Stroje sú nastavené na špičkovú výkonnosť a hydinu, mäso a ryby dokážu spracovať hygienickým spôsobom vo veľmi krátkom čase: „V súlade s požiadavkami zákazníkov na vysoko výkonné linky ponúkame varianty zariadení, ktoré spracúvajú potravinové suroviny až po finálny potravinový produkt s cieľom pokryť celý vertikálny systém výroby bez nutnosti hľadať ďalšieho dodávateľa.“

Napríklad v prípade hydiny je to poskytnutie potrebných zariadení od porážkových liniek cez linky na spracovanie kurčiat podľa potreby zákazníka (linka na kuracie nugety, kuracie párky, na vykostenie kuracích pŕs, porciovanie či na spracovanie celého kuraťa) až po technológie na zabalenie a etiketovanie, aby výsledný produkt mohol byť priamo expedovaný do obchodov.

„Súčasťou týchto technológií sú aj rôzne uspávacie linky na humánne a čo najviac bezbolestné usmrtenie hydiny a zvierat chovaných na červené mäso,“ dodal Rudolf Gubric.

(zdroj: marel)

Investujú do inovácií

Jednoznačným benefitom závodu je podľa neho fakt, že výrobné aktivity rozvíja v sektore potravinárstva, ktorý spolu s energetickým a farmaceutickým priemyslom vždy pocíti dôsledky ekonomických kríz najmenej.

Marel v Nitre v posledných rokoch rozšíril svoje výrobné priestory a zároveň zvýšil počet zamestnancov na súčasné takmer štyri stovky. Priebežne investuje do inovácií strojového parku s dôrazom na ekológiu.

„Ako súčasť procesov liniek ponúkame napríklad možnosť merania obsahu tukov a bielkovín. Naše technológie umožňujú pracovať s maximálnou produktivitou a zároveň sa významne podieľame na celkovom zvyšovaní kvality potravín,“ zdôraznil generálny riaditeľ.

Severská pracovná kultúra

Marel myslí aj na svojich zamestnancov. „Snažíme sa zdieľať atmosféru severskej pracovnej kultúry s víziou vytvárať špecifické a inšpiratívne sociálne prostredie. Za jednu z hlavných priorít pokladáme zabezpečenie pracovnej pohody. Naši zamestnanci pracujú v čistom a príjemnom prostredí, majú možnosť čerpať výhody zo sociálneho fondu aj nad jeho rámec. Môžeme sa pochváliť štýlovou jedálňou s vlastnou vynikajúcou kuchyňou.“

Štýlová závodná jedáleň. (zdroj: marel)

Jedným z ďalších benefitov je práca v jednozmennej prevádzke. V automotive

krajine je to podľa Gubrica možné pokladať za malý zázrak. Výsledkom je stabilný tím kvalifikovaných pracovníkov.

„V prípade potreby dokážeme získať ďalších ľudí práve na základe spomenutých benefitov vyplývajúcich zo severskej kultúry, ktorá je prítomná v našom závode,“ dodal generálny riaditeľ.

Marel považuje za dôležité, aby zamestnanci vnímali firmu ako svoju rodinu, veď v nej trávia tretinu života. „Snažíme sa preto neustále zlepšovať pod-mienky pracovného prostredia a rozvíjať náš prístup k zamestnancom, ktorí sú našimi rovnocennými kolegami.“

Spoločnosť spolupracuje aj so strednými odbornými školami a odbornými učilišťami. Je plne certifikovaná na duálne vzdelávanie.

Prostredníctvom absolventského programu dáva príležitosť mladým ľuďom, ktorí sa chystajú zapojiť do pracovného procesu.

(zdroj: marel)

Generálny riaditeľ Rudolf Gubric o raste a rozvoji Marelu v Nitre za posledných desať rokov Hmatateľnými faktami sú 7-násobný nárast fakturácie, 10-násobné zvýšenie kapacity na montáži hotových výrobkov, 12-násobný nárast nákupu dielov z kooperácií, vytvorenie oddelenia výrobného inžinierstva, ktoré je dnes súčasťou štrukturálnej skupiny zastrešujúcej aj transfer nových výrobkov a priemyselné inžinierstvo, vytvorenie nových oddelení – kvality a strategického nákupu, vznik oddelenia zdieľaných služieb (shared services), a to všetko v priebehu ostatných 10 rokov. Morálny rast je výrazne badateľný v personálnej a intelektuálnej oblasti. Školenie pracovníkov v odbornej rovine, rozvíjanie „soft skills“ využívajúc moderné spôsoby (koučing, tvorivá práca v tímoch), zavedenie formálneho procesu koncoročného hodnotenia výkonu zamestnanca, nastavovanie cieľov a ich vyhodnocovanie s použitím nástroja Workday, pravidelné stretnutia so zamestnancami, zviditeľnenie Marelu na trhu práce ako atraktívneho zamestnávateľa. Periodické prieskumy mienky Gallup a realizácia akčných plánov v jednotlivých tímoch výrazne prispeli k zvýšeniu indexu Angažovanosti v našej spoločnosti. Nielen my rastieme s Marelom, ale aj Marel rastie s nami.