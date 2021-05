Na priechode pre chodcov stoja v dopravnej špičke autá, ľudia sa necítia bezpečne

Signálne plány na križovatkách v centre Nitry by mali po niekoľkých týždňoch prehodnotiť.

8. máj 2021 o 11:08 Miriam Hojčušová

NITRA. Chodci majú zelenú, no napriek tomu sa prepletajú pomedzi autá, ktoré stoja priamo na priechode.

„Na skutočnosť, že sa prepne červená ešte v čase, keď som na zebre, som si musel zvyknúť, keďže podľa odborníkov je to v poriadku. Ale toto je už vrchol,“ poznamenal muž, ktorý v stredu popoludní prechádzal z Cintorínskej na Štúrovu, smerom k domu služieb.

Síce na semafore svieti chodcom červená, no tá sa prepla už v čase, keď išli po priechode. Autá na ňom stáli presne tak, ako ich zachytila fotka. (zdroj: mh)

Vo štvrtok popoludní sme boli opakovane svedkom, ako autá stáli na priechode pre chodcov. Tí len krútili hlavami, na ceste sa necítili bezpečne. Niektorí si ponadávali, no niektorí vodičov chápali.

„Keď je špička, je tu súvislý rad áut a áno, stoja aj na priechode pre chodcov. Nemali by, porušujú predpisy, ale inak sa to zrejme pri tomto nastavení signálnych plánov nedá,“ myslí si muž, ktorý chodí cez križovatku Štúrova – Cintorínska peši aj autom.

Aj jemu sa vraj stalo, že autá pred ním zastavili, lebo sa prepla na ďalšej križovatke červená, a jeho to "zastihlo" práve na priechode pre chodcov. "Stáva sa to aj na iných križovatkách a nie je to v poriadku".

Na krátkom úseku medzi bývalým Tescom a odbočkou na Hollého sú až štyri svetelné križovatky, najnovšia nedávno pribudla pred Tabáňom, súvisí s novou výstavbou. Mesto dalo upraviť signálne plány, systém má byť dva mesiace v skúšobnej prevádzke.

„Získa informácie zo snímačov dynamického riadenia. Tie budú následne vyhodnotené a v prípade potreby budú signálne plány korigované,“ povedal po spustení novej svetelnej križovatky Matúš Maruniak, vedúci odboru dopravy na mestskom úrade.