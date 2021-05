Nechala prácu a rozhodla sa živiť záľubou. Jej šperky učarovali ľuďom z mnohých krajín

Úspech slovenskej šperkárky neunikol podvodníkom. Hackli jej účet a nakupovali za milióny.

14. máj 2021 o 11:00 Dominika Cunevová

NITRA. Úžasné, ľahké, krásne sa nosia a vzbudzujú obdiv. To je niekoľko z mnohých prívlastkov, ktoré pripisujú očarujúcim šperkom z dielne Anny Houžvičkovej Málišovej. Rodáčka z Topoľčianok, žijúca v Prahe, dlhý čas pôsobila v reklamných agentúrach, no ako vraví, rozhodla sa živiť krajšími vecami a z koníčka sa tak stala robota na plný úväzok.

Už šiesty rok pod menom „Anamal“ tvorí a navrhuje jedinečné kúsky, ktoré zaujmú už na prvý pohľad. Ich pôvabný a zároveň výrazný dizajn, ovplyvnený najmä slovanskou a egyptskou kultúrou, mytológiou či prírodou si podmanil nielen Slovákov a Čechov, ale aj ľudí z viacerých krajín sveta.

Začiatky neboli ľahké

S výrobou šperkov začala, keď sa jej narodil synček. Nebolo to však také ľahké. Kým našla to, čo ju skutočne napĺňa, vyskúšala viacero materiálov a techník.

„Fimo sa mi rozpadalo, keď som šila z gorálkov, tak som mala dopichané ruky a nešlo mi to. Doteraz, keď niekde vidím nádherný šitý šperk, obdivujem ho s úctou, viem, čo je za tým práce,“ priznala Anna.

Nápad vyskúšať prácu s kovom jej vnukol bývalý kolega z práce. „Dal mi chrobáka do hlavy a ten sa zahniezdil v úrodnej pôde. Cínovanie tiffany technikou ma naučil môj najlepší učiteľ na svete, pán Pártl, za čo som mu dodnes vďačná. Tak som začala skúšať a vyrábať to, čo by som nosila ja.“