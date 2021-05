Charitatívny beh v Nitre ovládol futbalista. Ale vyhrali všetci (+FOTO)

Pandémia pomaly ustupuje, a tak Wings for Life World Run zavítal v nedeľu aj do nitrianskeho parku.

10. máj 2021

Na celom svete v rovnakom čase v nedeľu o 13.00 h sa zapojili milovníci behu do charitatívneho behu. Na ôsmom ročníku sa zúčastnilo rekordných 184 236 účastníkov zo 195 krajín, ktorí spolu vyzbierali 4,1 milióna eur pre výskum liečby poranení miechy chrbtice.

Záujemcovia mali možnosť odbehnúť svoju trať kdekoľvek, ale jedným z centier bol okruh v mestskom parku na Sihoti, kde podujatie pripravila skúsená partia organizátorov pod vedením Vlada Barona. Tu sa stretlo okolo 60 ľudí a vydali sa na trať, spolu s niekoľkými vozíčkármi, ktorí ich následne úprimne povzbudzovali.

Wings for Life World Run nie sú klasické bežecké preteky. Fungujú na spôsobe Virtual Car Catcher. Po 30 minútach za bežcami "akože" vyrazí stíhacie auto, ktoré pozvoľna zvyšuje svoju rýchlosť. Keď dostihne bežca, jeho beh sa končí. Každý účastník si mohol premyslieť vlastný cieľ - počet kilometrov, ktoré chcel odbehnúť.

Bežal viac ako tri hodiny

Poradie na pretekoch sa teda určovalo podľa dĺžky odbehnutej trate. Z účastníkov v nitrianskom parku bol najrýchlejším mužom Miloš Sádovský z Čaky v Levickom okrese.

"Wings for life som bežal už minulý rok, ale iba individuálne. Tento rok to bola moja prvá účasť na hromadnom podujatí WFL. Zúčastnil som sa, pretože ma oslovil formát pretekov, kedy nemáte stanovenú cieľovú vzdialenosť, ale cieľová čiara dobieha vás. Druhý dôvod, prečo som sa zúčastnil, je celá myšlienka behu Wings for life. Všetky vyzbierané peniaze sa venujú na výskum poranenia miechy a ochrnutý David Mzee sa aj vďaka nadácii Wings for life opäť postavil minulý rok na nohy," hovorí 21-ročný chalan, ktorý sa stal piatym najlepším Slovákom v celkovom poradí.

"Cieľ som si určil 40 kilometrov. Ale podarilo sa mi ho prekonať a catcher car ma v aplikácii zastavil na 45,3 km." Miloš tak bežal vyše tri a štvrť hodiny v priemernom tempe 4:30 min/km.

Miloša Sádovského mnohí poznajú ako futbalistu. Mládežnícke roky strávil v FC Nitra, dnes hrá za treťoligové Veľké Ludince. "Ak budem vedieť beh skĺbiť s futbalom, veľmi rád by som aj do budúcna chodil na bežecké podujatia," netají druhák na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Hlavne si užila atmosféru

Medzi ženami najviac kilometrov stihla odbehnúť Zuzana Babariková (19,53 km).

"Myšlienka tohto charitatívneho behu sa mi páčila už dávnejšie, ale nikdy sa mi ho nepodarilo odbehnúť. Tohto roku to konečne vyšlo, bola to moja prvá účasť. Nebolo tu veľa bežcov, ale na druhej strane som rada, že epidemiologická situácia to dovolila odbehnúť aspoň v takomto režime. Beh som si užila," vyjadrila sa bývalá basketbalistka, pôsobiaca ako osobná trénerka a propagátorka behu.

"Pred nedeľou som nevedela, do čoho idem. Nemala som žiadny cieľ ani prepočet, ako rýchlo mám bežať. Chcela som si po dlhšej dobe trochu zapretekať, užiť si atmosféru a spraviť dobrú vec. Z výkonu sa teším, ale hlavne z toho, že som prispela na dobrú vec," dodala Zuzana.

Za peknú akciu sa poďakoval aj najrýchlejší muž. "V nitrianskom parku sa mi veľmi páčilo. Organizátorom patrí veľké poďakovanie, odviedli skvelú robotu. Vďaka nim sme sa mohli po dlhej dobe opäť spoločne postaviť na štart podujatia," doplnil Miloš Sádovský.