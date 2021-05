Fajčíš? Vyradíme ťa! - počúval Dominka, ktorý strážil aj Hoenessa

Pri oslavách postupu do federálnej ligy futbalistov ženy nevideli aj týždeň.

11. máj 2021 o 10:00 Martin Kilian

Bolo že to slávy na jar roku 1971, kedy sa futbalisti Nitry druhýkrát tešili z miestenky do federálnej ligy. Od tohto medzníka práve uplynulo rovných 50 rokov.

Celý článok prináša aktuálne vydanie týždenníka MY Nitrianske noviny.

Len traja hráči Nitry zažili dva postupy do čsl. ligy (v rokoch 1971 a 1979). Vladimír Szabo, Ivan Horn a Stanislav DOMINKA.

Ťahá mu na sedemdesiatku. Je nerád v centre pozornosti, veľa toho nenahovorí. Som skromný chlapec z dediny, vraví o sebe.

Vlastne je zázrak, že sa podaril vôbec tento rozhovor, v ktorom prezradil viac, ako by ste čakali.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kde ste vyrastali?

V Lužiankach. Hrával som futbal za školu, ale robil som aj atletiku či hádzanú. Telesnú výchovu nás učil pán Juraj Komora, ten mi dal pohybové základy. Ako 10-ročný som začal hrávať za žiakov v Lužiankach, neskôr aj za dorast. Viedol ma tréner Milan Líška. Spomínam si, že som zdedil po starších hráčoch také kopačky, že kožené štuple boli na nich klinčekmi pribité (smiech).

Ako ste sa dostali do dresu Nitry?

Všimli si ma, keď som hral za výber okresu. Mal som 16 rokov a prešiel som do dorastu Nitry. Keď som dokončil stavebnú priemyslovku, hneď som začal hrávať za mužov.

Dostali ste sa aj do mládežníckej reprezentácie?

Áno. Malo to rýchly spád. Z Lužianok som šiel do výberu okresu, potom výber kraja, potom reprezentácia Slovenska a napokon ma zavolali aj do tímu ČSSR. Hral som aj v kvalifikácii o postup na ME, napríklad v Karlových Varoch proti Nemecku som nastúpil ako defenzívny záložník a hral som osobku na Uliho Hoenessa. Tuším sme vtedy remizovali. Mojimi spoluhráčmi boli napríklad Nehoda či Gajdůšek. Z „nároďáku“ som si doniesol aj dva páry kopačiek Adidas, čo vtedy nemal každý.

V Nitre ste sa presadili hneď v prvom roku za mužov. Prečo?

Šancu mi dal tréner Michal Pucher. Bol som rýchly, tvrdý, mal som dobrý výskok, vyhrával som hlavičkové súboje.

Hneď vo vašej prvej sezóne (1970/71) ste postúpili do federálnej ligy.

To sú krásne spomienky. Bola to druhá celoštátna liga. Rozhodol posledný zápas doma s Bohemiansom, vyhrali sme 3:0 a mali sme lepšie skóre ako tretí Jablonec. Na štadióne bolo toľko ľudí, že nielenže zaplnili tribúny, ale sedeli aj na stromoch a okolo škvarovej dráhy. Pre veľký záujem ich pustili aj tam. Po poslednom hvizde diváci zaplnili trávnik a oslavy sa začali. A trvali asi týždeň…