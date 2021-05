Na rybách, na snehu, s bicyklom i romantika v raji

Ako relaxujú corgoni? Mesačný oddych využili nitrianski hokejisti rôzne.

12. máj 2021 o 7:00 Martin Kilian

V pondelok 10. mája sa začala spoločná príprava hokejistov HK Nitra na nadchádzajúcu sezónu 2021/22. Počas mesiac trvajúceho voľna sa tentoraz k moru ísť nedalo, ale čas na relax corgoni využili – a to rôznym spôsobom.

Minco oddychuje s udicou

Jakuba Minárika priviedol dedko k rybárčeniu. Voľný čas najradšej trávi pri rybníkoch.

"Cez hokejovú sezónu vybehnem na popoludnie, ale mimo nej aj na päť dní v kuse a spíme v stanoch. Chodím s kamarátmi, niekedy ide so mnou Matej Paulovič," prezradil "Minco".

Článok pokračuje pod video reklamou

Jeho revíry sú hlavne v okolí rodných Topoľčian, ale už bol aj ďalej, napríklad na vodnej nádrži Kráľová.

"Rybu chytím, odfotím sa s ňou a pustím ju naspäť. Je to adrenalín, keď ju vyťahujete. Nie vždy sa to podarí. Stalo sa, že už-už som ju videl v podberáku, ale háčik nebol dobre zachytený a vyšmykla sa. Môj rekordný úlovok je zatiaľ vyše 13-kilový kapor, chytený pri Topoľčanoch," pokračuje Jakub, ktorého na rybách niekedy sprevádza aj priateľka Baja.

Medzi jeho obľúbené revíry patrí Duchonka. V lete na kúpanie i rybárčenie, v zime, keď zamrzne ľad, zasa často obúval korčule.

"Chytanie rýb je pomerne drahý koníček, do výbavy som už dosť investoval, prispeli aj rodičia. Ale je to pre mňa oddych s kamarátmi, človek vypne v prírode, niekedy porozmýšľa nad všeličím. Ako niekto rád chodí na dovolenky, tak ja na ryby," dodal Jakub Minárik.

Jarná lyžovačka s Brankom

Kapitán corgoňov Braňo Mezei si užil aprílový sneh hneď na viacero spôsobov. "Bol som snowboardovať, skúsil som skialp na Ďumbier s partiou Ivana Švarného a napokon som do Jasnej zobral 5-ročného syna Branka," hovorí.

A junior ho svojou šikovnosťou prekvapil. "Predtým bol len dva dni v lyžiarskej škôlke, teraz sme išli prvýkrát normálne na vleku. Mal som pripravené popruhy, myslel som si, že budú pády, ale od druhej jazdy už chcel ísť sám a celkom dobre mu to išlo. Bavilo ho to celý deň, hoci sneh bol stále ťažší. A počasie nám vyšlo úžasne," opísal Braňo vydarenú jarnú lyžovačku na Bielej púti. Mimochodom, v ten istý deň v Jasnej trénovala aj hviezdna Vlhová.

Malého Branka bavia všetky možné športy. "Chodí na hokej, s dedkom na tenis, bicykluje, najnovšie som ho zapísal na zápasenie, pre lepšiu obratnosť. Pohyb však má rada aj dcérka Ella (2,5 r)," dodal spokojný tato.

Romantika v raji

Martin Bodák to má zo Spišskej Novej Vsi do Slovenského raja "čo by kameňom dohodil". Obľúbenú turistickú destináciu už pozná takmer ako vlastnú dlaň.

"Spomínam si, keď som bol menší a boli tuhšie zimy, tak sme sa korčuľovali po Hornáde," prezradil na úvod obranca corgoňov.

Prečítajte si Fajčíš? Vyradíme ťa! - počúval Dominka, ktorý strážil aj Hoenessa Čítajte

Vo voľnom čase si užíva krásne zákutia prírody najčastejšie s priateľkou Laurou.

"Máme pochodené mnohé miesta: Suchá Belá, Piecky, Prielom Hornádu či Tomášovský výhľad. Napríklad túra cez Sokoliu dolinu zaberie aj 8 hodín. Nič dramatické som zatiaľ v raji nezažil, ani na medveďa som nemal 'šťastie'. Sú tam aj vyššie rebríky, ale kto nemá strach z výšky, zvládne túry v pohode," opisuje "Body".

Na juhu Slovenského raja je zasa Palcmanská Maša. "Tam sa chodíme člnkovať či kúpať. Inokedy zasa sadneme na bicykel a túlame sa po okolí," dodal mladík zo Spišskej Novej Vsi, ktorý si už zahral aj za Slovensko.

S partiou na bicykloch

Ivan Švarný si vlani zamiloval bajkovačky po Tribeči. Aj túto sobotu dal dokopy desať ľudí (medzi nimi boli aj Braňo Mezei, susedia a kamaráti) a vyrazili do lesa.

"Zo Štitár sme išli cez Remitáž, Zlatno a cieľ sme mali v pstruhovom raji za Topoľčiankami. Tam sme si dopriali zaslúženú odmenu - pečeného pstruha a malé pivko," prezradil skúsený obranca. Naspäť už mali nachystaný odvoz autami.

Trasa merala 41 km, prevažne viedla po spevnených cestách. "Nebolo treba ani raz zísť z bajku. Zvládne to každý človek, ktorý sa aspoň trošku hýbe. Nemusíte mať ani špeciálny bicykel," hovorí Ivan, ktorý toho po Tribeči už pochodil dosť. Vlani s Braňom dorazili z Nitry až na Penhýbel (79 km).

Švarný priznal, že nerovnosti ciest ho už párkrát aj vyhodili zo sedla. "Áno, nejaké pády a kotrmelce už boli, našťastie, nie pri veľkej rýchlosti," dodal s úsmevom hokejový veterán.