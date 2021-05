To je gesto: Zväz to zaplatí! Stačí len súhlasiť

Dedinské súťaže v okresoch Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa čakajú na verdikt. Pokračovať v tejto sezóne, alebo nie?

11. máj 2021 o 19:29 Martin Kilian

V priebehu tohto týždňa osloví vedenie ObFZ Nitra "svoje" kluby s anketovým dotazníkom, kde by mali vyjadriť postoj k dohratiu jesennej časti sezóny 2020/21.

Ešte predtým však prišiel predseda zväzu Štefan Korman so zásadným vyhlásením. "Keďže nám ide o to, aby na našich dedinách opäť začal pulzovať futbalový život, hľadali sme impulz presne týmto smerom. Rozhodli sme sa, že ObFZ zaplatí delegované osoby na zvyšný program jesennej časti, ktorú by sme chceli dohrať v máji a júni. V niektorých súťažiach je to 5 kôl, v iných tri kolá, plus rôzny počet dohrávok. Hovoríme pritom o všetkých súťažiach - od dospelých po prípravky. A k tomu aj Campri Cup," informuje Štefan Korman.

To však nie je všetko. "Druhou motiváciou pre kluby, aby súhlasili s návratom na ihriská je, že do ďalšieho ročníka oddiely nebudú platiť súťažný vklad. Zväz je v dobrej finančnej kondícii, s touto myšlienkou sa stotožnili aj ostatní členovia Výkonného výboru," objasnil šéf ObFZ.

Zväz teda už o pár hodín či dní osloví všetky kluby s anketou, pričom jednou z podmienok pokračovania bude, aby na štadiónoch mohli byť aj diváci. To je samozrejme, v rukách iných inštitúcií.

Ak sa podarí dohrať jesennú časť, má zväz následne v pláne zrealizovať aj postupy a zostupy.

Samozrejme, šéf zväzu vníma, že názory vo futbalovej rodine sa rôznia.

"Sociálne siete ponúkajú v posledných týždňoch s touto témou vďačný priestor na diskusiu a pozorne sledujem všetky argumenty, za aj proti. Dnes vieme, že sú umožnené tréningy v počte 50 osôb, čo je výborná správa. Veríme, že touto našou "ponukou" nakloníme misku váh na stranu futbalu, naďalej však platí, že rozhodnutie je v rukách štatutárov klubov," dodal Korman.