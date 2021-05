Šalianky po dráme vyrovnali stav série (+FOTO)

Posledné vlasy, čo som mal, mi vypadli, skonštatoval položartom tréner hádzanárok Šale po dráme v druhom semifinálovom zápase proti DAC-u.

12. máj 2021 o 21:08 Martin Kilian, (ŠK)

Druhý zápas semifinále play-off v hádzanej žien sa hralo v šalianskej réžii. Hráčky Dusla prelomili šnúru troch zápasov s DAC-om bez výhry v pravý čas!

Zápasový účet otvárala strelkyňa zo Žitného ostrova Elö (0:1), ale to bolo jediný raz v zápase, čo hostky vyhrávali. Šalianky hrali s veľkým nasadením, svoj výkon postavili na sústredenej obrane a vychádzali im aj útočné kombinácie. Pócsiková a dvakrát Némethová otočili na 3:1, v 9. min. strelecky disponovaná Némethová zvýšila na 6:2 a tréner Dunajskej Stredy Debre reagoval oddychovým časom. Šalianky však boli pri chuti, v bráne ich držala výborná Furgaláková, a keď sa k Némethovej pridala aj Obstová, domáce si do prestávky držali sľubné päťgólové vedenie.

Po obrátke odskočila Šaľa dokonca na rozdiel deviatich gólov (v 37. min. 21:12), potom ale spustili Dunajskostredčanky gólovú naháňačku a s blížiacim sa záverom zrazu začala rásť nervozita v domácich radoch. DAC sa v 50. min. dostal na dostrel dvoch gólov (25:23), domácu zástavu však dvihla Pócsiková, ktorá dvomi gólmi vrátila v 57. min. pokoj do radov Dusla (29:25). Záver bol hektický, Pastorková znížila v 59. min. na 29:28. V čase 59:31 si zobral oddychový čas tréner Dusla Pčola, Trepáčová získala sedmičku, z ktorej Pócsiková pečatila výsledok 30:28.

O víťazovi série (prvým finalistom už sú Michalovce) sa rozhodne v sobotu na Žitnom ostrove.

HK Slovan Duslo Šaľa - HC DAC Dunajská Streda 30:28 (16:11)

DUSLO: Furgaláková, Vorzáčková, Kusyová - Némethová 9/1, Pócsíková 6, Königová 5, Obstová 5, Trepáčová 3, Tulipánová 1, Varjassiová 1, Rácková, Špendlová, Takáčová, Matušincová, Pálová, Zlatinská.

DAC (góly): Élö 6/1, B. Bíziková 5, R. Bíziková 5, Pastorková 4, Bugárová 3, Juhos 3, Straková 1.

Rozhodovali Haščík - Oťapka, pok. hody: 5/5 - 1/1, vylúčené: 3:5.

Stav série: 1:1.

Peter Pčola, tréner Šale: „Vynikajúco sme vstúpili do stretnutia, bránili sme výborne, bojovali. Ťažili sme z rýchlych protiútokov, dávali z nich ľahké góly. Niečo podobné, ako DAC doma v úvode prvého zápasu.

Keď sme mali v 37. minúte náskok 9 gólov, Dunajská Streda vysunula obranu a my sme začali zahadzovať čisté šance. S pribúdajúcou nervozitou sme nebránili tak dobre ako v prvom polčase.

Bol to zápas play-off so všetkým, čo k tomu patrí, dráma až do konca.

Súper ukrajoval z náskoku, ale som rád, že sme ten záver zvládli a pôjdeme sa v sobotu pobiť o postup do finále.

Dnes vyhral kolektívny duch. Bolo vidno rozdiel aj na lavičkách tímov. Naša striedačka žila, k víťazstvu prispeli aj tie dievčatá, ktoré neboli na ihrisku.

Dievčatá vedeli, o čo dnes hráme. V týchto dvoch zápasoch sa rozhodne, či sezóna bude úspešná, alebo nie. A zareagovali na to vynikajúco. Hlavne dali zabudnúť na tých zbabraných 20 minút v Dunajskej Strede.“