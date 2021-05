Podvodníci zase udreli v plnej sile. Seniori sa napáliť nedali

Hyenizmus je slabým pomenovaním ich konania, skonštatovala polícia.

13. máj 2021 o 17:22 dc

NITRA. V Nitre a okolí polícia v priebehu jedného dňa zaznamenala osem podozrivých telefonátov seniorom.

"Len včera sme verejnosť upozorňovali na nové spôsoby pokusov o podvod v Komárne a dnes tu máme nové prípady," uviedli príslušníci zboru.

Cez telefón sa im prihovoril mužský hlas a predstavil sa ako ich príbuzný so slovami „ahoj, čo ma nepoznáš?“.

"Každý z oslovených sa, samozrejme, slušne spýtal 'si to Ty?' a menoval svojho blízkeho príbuzného - syna, vnuka, synovca, bratanca. Hlas v telefóne sa priznal k prvému počutému menu a vyrozprával príbeh. Raz to bola kúpa domu, na ktorú mu chýbajú peniaze, potom to bola nehoda a treba uhradiť škodu," priblížili policajti.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vo viacerých prípadoch išlo o žiadosť o pôžičku niekoľkých tisícok eur z dôvodu vydierania mafiou. Vzápätí seniorom volali ľudia, vydávajúci sa za policajtov, s tým, že údajne odpočúvali predchádzajúci telefonát. Tvrdili, že sú mafii na stope a radili volanému, aby im peniaze vydal.

"Podvodníci sú zrejme dobrí herci. Vždy išlo totiž o milý, mladší, bojazlivý až ustráchaný hlas v telefóne a údajný policajt pôsobil veľmi rázne, prísne a jeho hlas bol starší, bez prízvuku a dialektu," komentovala polícia.

Starší ľudia sa ale nedali obalamutiť. "Klobúk dolu pred oslovenými seniormi. Ani jeden z nich peniaze nevydal. Všetci sa obrátili na svojich príbuzných a následne na políciu. Tá momentálne na prípadoch pracuje."

Policajný zbor konanie iniciátorov podvodných telefonátov označuje za horšie ako hyenizmus. Zároveň vyzýva verejnosť, aby sa falošnými telefonátmi nedali oklamať, prípadne aby mladí ľudia o nekalých praktikách informovali svojich starších príbuzných.