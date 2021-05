V dedine neďaleko Nitry videli medvede. Nie je to normálne, hovorí poľovník

Medvedica s dvomi malými prechádzala cez pole.

13. máj 2021 o 19:58 Miriam Hojčušová

NITRA. Len niekoľko stoviek metrov od ľudských obydlí v okrese Nitra videli medvede. V tomto regióne je to po prvýkrát.

„Nie je to normálne, pretože sme v krajine, ktorá je agrárna. Sem patrí srnčia a drobná zver, ale určite nie veľké šelmy,“ hovorí Ladislav Banás z Poľovníckeho združenia Topolina.

Medvedicu s dvomi malými videli v chotári dediny Šurianky, ktoré sú od Nitry vzdialené 17 kilometrov. Zvieratá išli po poli. Zrejme sa tam zatúlali z lesov pohoria Tribeč.

Malé čierne guličky

„Známy z dediny chodieva s manželkou a psom na prechádzky. Videli, že sa približne štyristo metrov od nich pohybuje niečo neobvyklé, veľký kus čiernej farby, a pred ním išli dve menšie čierne guličky, ktoré sa hrali,“ opísal Banás, čo sa stalo v utorok podvečer.

„Mal už tú česť stretnúť sa v prírode s medveďom, takže si bol si na 99% istý,“ povedal na adresu muža, ktorý kontaktoval poľovnícke združenie.

Chlapi išli na miesto a našli dve malé stopy mláďat. „Stopu od medvedice sme nenašli,“ dodal Banás.

Dediny upozorňujú obyvateľov

Poľovníci kontaktovali vedenie obcí Šurianky a Hruboňovo, ktoré na medvede upozornili obyvateľov. Oznamy zverejnili aj vo Výčapoch–Opatovciach a Nových Sadoch.

„Je to prekvapenie, lebo v takýchto polohách by sme medveďa neočakávali. Informovali sme ľudí, aby nechodili do chotára osamote a nenavštevovali také miesta, ktoré by mohli byť pre medveďa útočiskom,“ povedal Marek Peňaško, starosta Šurianok.

Dodal, že o medveďoch informovali v obecnom rozhlase, na obecnej stránke aj na sociálnej sieti: „Má to veľký zásah na ľudí, je to veľká udalosť v tejto lokalite.“

Stretnutia budú častejšie

„Upozorňujeme všetkých, ktorí trávia voľnočasové aktivity na poľných cestách alebo v priľahlých hájoch, aby uprednostňovali vychádzky v skupinách (odporúča sa nahlas rozprávať), najlepšie na otvorených priestranstvách, a aby nevchádzali do priestorov s hustým a vysokým porastom,“ píše sa na obecnom webe.

Odborníci upozorňujú, že veľmi nebezpečné môže byť aj stretnutie medvedice so psom na vôdzke alebo voľne pusteným. Hoci nepredpokladajú, že sa budú medvede približovať k obydliam, „je nežiaduce nechávať v blízkosti pozemkov odpadky a zvyšky jedla“.

Banás si myslí, že stretnutia s medveďmi budú aj v našom regióne častejšie: „Dá sa to očakávať. Nedávno boli videné v Pate pri Galante, zachytili ich fotopasce v susedných okresoch. Veľké lány repky či kukurice sú pokojné miesta a pre medvede možno výživné.“

Medvedia populácia u nás rastie a podľa Banása silné jedince vytláčajú slabších na perifériu.