Jendrišek: Nikde som nezažil to, čo v Nitre. Nie je možné, aby profesionálny klub takto fungoval

Takéto fungovanie má iba jeden smer, hovorí po vypadnutí do druhej ligy kapitán FC.

15. máj 2021 o 20:32 (KIJ)

„Raz mi ju už dajte!“ zvreskol ERIK JENDRIŠEK (34) v 28. minúte, keď sa ponúkal do šprintu za Maslom, ale Kindsvater sa s loptou radšej otočil vzad – ako správny kapitán žil zápasom o všetko, no dnešnej prehre 0:2 v Ružomberku pod dohľadom najbližšej rodiny nezabránil.

„Nefunguje to tu. Nestotožňujem sa s vecami, ktoré sa v klube dejú,“ ostro kritizoval Erik Jendrišek.

Po definitívnom vypadnutí Nitry do druhej ligy desať minút odpovedal na otázky médií.

Čo by ste povedali ku sezóne?

Bolo jasné, že to bude ťažké. Od začiatku som vravel, že je to veľká výzva. Udiali sa veci, ktoré sa udiali. Príchod Nemcov, odchod Nemcov a tak ďalej. Takže asi predpokladané vyústenie celej situácie, čo sa v Nitre deje dlhodobo.

Chalani boli v šatni smutní. Vyzeralo to tak, že ste naozaj s tým chceli niečo spraviť. Možno len tak pre seba, bojovať za klub možno bolo náročné.

Nie, my bojujeme za klub, práveže len za klub. Ľudia v Nitre nemôžu za to, čo sa v klube deje. Fanúšikovia si zaslúžia klub taký, aký bol – tradičný, fungujúci. Je to veľké sklamanie, ale dá sa povedať, že už pred zápasom sme boli oboma nohami v druhej lige. Bola tam už iba iskierka nádeje. Dnes sme o ňu úplne prišli.

Prečo Nitra vypadla?