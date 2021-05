Noc múzeí a galérií si v Nitre užili rodiny s deťmi i ľudia, ktorí ich často nenavštevujú

Múzeum za poslednú dobu eviduje pomerne vysokú návštevnosť. Podľa riaditeľky majú ľudia často problém zorientovať sa v nariadeniach.

16. máj 2021 o 11:25 Dominika Cunevová

NITRA. Kultúrne inštitúcie sa po ročnej pauze dočkali tradičnej Noci múzeí a galérií, počas ktorej mohli ľudí privítať nielen prostredníctvom internetu, ale už vo svojich priestoroch.

Túto možnosť využili predovšetkým rodiny, ale aj jednotlivci a zamierili do viacerých nitrianskych múzeí či galérií, ktoré im prichystali množstvo rozličných akcií.

Ísť či neísť, to je otázka

„Verím, že každá jedna inštitúcia sa na túto príležitosť a okamih naozaj dobre pripravovala, pretože pociťujeme veľmi vysokú absenciu návštevníkov,“ uviedla riaditeľka Ponitrianskeho múzea v Nitre Patrícia Žáčiková.

Ako zhodnotila, v priebehu prvých dvoch májových týždňov zaevidovali pomerne slušnú návštevnosť, čo ani sami neočakávali.

Podľa nej sa však verejnosť zatiaľ správa pomerne rezervovane. „Obdobie mesiaca máj je viac menej o telefonickom kontaktovaní a monitorovaní zo strany návštevníkov o tom, aká je aktuálna situácia a či sme pripravení privítať ich v našom múzeu. Veľmi intenzívne sledujú všetky informácie, ktoré publikujeme cez sociálne siete a na webovej stránke.“

Pre niektorých sú mätúce stále meniace sa opatrenia. „Myslím si, že tak ako my, inštitúcie ako múzeá a galérie, máme mnohokrát problém zorientovať sa v správnom prístupe k tomu, čo môžeme a čo nie v rámci aktuálneho pandemického režimu, tak aj návštevníci balansujú na tom, či ísť alebo neísť na návštevu a či budú môcť,“ skonštatovala riaditeľka.

Prehliadku si mohli zarezervovať vopred

Program podujatia vypracoval tím z Ponitrianskeho múzea tak, aby zaujal všetky vekové kategórie a v súlade s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami.

Vzhľadom na to bola dostupná online rezervácia pre väčšie skupiny ľudí na hodinové cykly prehliadok.

„Chceli sme predísť vzniknutiu návalov s tým, aby sme mohli riadiť prevádzku a venovať sa aj návštevníkom, ktorí prídu v menšom zastúpení,“ vysvetlila Žáčiková.

Už od otvorenia do múzea prichádzali páry, skupinky a najmä rodiny s deťmi.

Program okrem prehliadky výstav priblížil aj činnosť odborných zamestnancov múzea, napríklad činnosť reštaurátora i narábanie so vzácnymi nálezmi.

Ako kedysi vyzeralo mesto pripomenula projekcia s fotkami starej Nitry z obdobia od 20. až po 80. roky dvadsiateho storočia.

K dispozícii bola aj ukážka regionálnych historických regionálnych tlačovín a dokumentov spojených s históriou Nitry z depozitárov múzea.

Školákov zaujali hlavne tvorivé dielne

Tých mladších hostí zaujali najmä tvorivé dielne Zahrajme sa na archeológa, Reštaurovanie naživo a Stopy zveri.

Posledná súvisela s aktuálnou výstavou Na postriežke so šľachtou v revíroch pod Tribečom, doplnená o poľovnícke trofeje Poľovníckeho združenia Nitra z roku 2020 a 2021, ktorá prebieha do konca mája.

„Revíre neboli len o zveri, ale aj o drevinách a tie sú ako v minulosti, tak aj v súčasnosti spojené s prácou, ktorá súvisí so starostlivosťou o lesné hospodárstvo, teda aj s prácou so samotným drevom,“ zdôraznila Žáčiková.

Svoje zručnosti a znalosti si deti preverili pri spoznávaní jednotlivých drevín a vyskúšali si aj to, aké je byť drevorubačom.

„Bavila ma dielňa vonku s drevom, lepenie keramiky aj objavovanie v piesku,“ povedala malá Ema. „Je to lepšie, ako keby to bolo online. Aspoň nemusím sedieť doma,“ skonštatoval školák Daniel.

Do Nitrianskej galérie okrem stálej expozície Františka Studeného prilákali davy nadšencov umenia aj komentované prehliadky, literárna beseda s Dadom Nagyom a autorom detektívok Františkom Kozmonom, ale aj súťaž.

Niektorí z prítomných sa nám priznali, že do galérií bežne nechodia, no kvôli karanténe začali ich existenciu viac vnímať a o to väčšmi si ich vážiť.

Dve nové výstavy na Agrokomplexe

V sobotu bol sprístupnené aj priestory Synagógy, Diecézneho múzea na hrade či Slovenského poľnohospodárskeho múzea, kde sa mohli rodinky povoziť vláčikom Nitrianskej poľnej železnice.

Ten výnimočne premával od stanice Brána (za pavilónom M1) do skanzenu, tam spravil okruh a s cestujúcimi sa vrátil späť.

Jazdil však iba do tretej, na čo podaktorí rodičia pozabudli. „Síce sa dcérka veľmi tešila na vláčik, bohužiaľ, prišli sme neskoro a nestihli sme sa previesť,“ povedal nám jeden z oteckov.

Na Agrokomplexe boli v tento deň sprístupnené aj nové expozície Programu rozvoja vidieka a Život s Covidom, pripomínajúce dôležitosť poľnohospodárstva, tradícií, ale tiež vzácnosť ľudskej prítomnosti.

„Pandémia nás donútila prehodnotiť priority, vážiť si čas strávený s rodinou, dbať o fyzické i duševné zdravie a naplno pochopiť význam slov pokora, trpezlivosť a spolupatričnosť. Zvýraznila tiež potrebu potravinovej sebestačnosti, ale aj silu sociálnych kontaktov,“ uviedli organizátori.

Okrem hologramov, 3D animácií bola výstava pri príležitosti Noci múzeí obohatená aj artefaktami z fondu Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre, ktoré ich nainštalovalo v kontraste s modernou počítačovou technikou.

Stále výstavy sú návštevníkom prístupné zdarma.