Vieme, ako hlasovali kluby

Oblastný futbalový zväz v Nitre dal možnosť klubom vyjadriť sa k (ne)pokračovaniu sezóny 2020/21.

16. máj 2021 o 13:49 Martin Kilian

Sekretár ObFZ Nitra Vladimír Lyžičiar vo štvrtok oslovil všetky kluby, ktorých družstvá účinkujú v oblastných súťažiach. Štatutári klubov dostali dotazník a vybrať si mali jednu z troch možností.

TRI MOŽNOSTI:

1) Navrhujeme nepokračovať v súťažnom ročníku 2020/2021.

2) Navrhujeme dohrať jesennú časť súťažného ročníka 2020/2021 aj s dohrávkami iba za prítomnosti divákov.

3) Navrhujeme dohrať jesennú časť súťažného ročníka 2020/2021 aj s dohrávkami pri dodržaní aktuálne platných opatrení UVZ SR, resp. RÚVZ.

Článok pokračuje pod video reklamou

Uzávierka hlasovania bola v nedeľu o 12.00 h, ale nie všetky kluby na mail odpovedali. Kompletné sú zatiaľ iba odpovede zo 6. ligy.

Svoj aktuálny pohľad v nedeľu ponúkol predseda ObFZ Štefan Korman.

"Dali sme hlasovať klubom nie preto, aby sme si urobili alibi, ale aby sme si vypočuli ich názor, pretože má toto hlasovanie veľkú výpovednú hodnotu.

My si uvedomujeme dôležitosť rozhodnutia. Konečné slovo bude mať Výkonný výbor ObFZ, rozhodnutie by malo padnúť v pondelok.

Vnímame aj to, že aktuálne platné opatrenia nie sú priaznivé pre futbal, mnoho klubov nechce hrať zápasy, ak je povinnosť testovať hráčov a divákov a platí zákaz bufetov. Pourgujeme ešte vyjadrenia z meškajúcich klubov a potom urobíme rozhodnutie.

Ďalej v článku nájdete odpovede klubov zo 6. ligy, 7. ligy A, B, C, 7. ligy Ša-Ga a ostatných klubov, ktoré majú v oblastných súťažiach mládežnícke celky.

Je možné, že rozhodnutie nebude čiernobiele, že buď všetko alebo nič. Možno mládež ešte hrať bude, formou turnajov. A v hre je aj Campri Cup, kde nám zostalo osem klubov, v prípade pohárovej súťaže rozhodnú práve hlasy z týchto klubov," povedal predseda zväzu.

Sumár hlasovania prinesú v pondelok MY Nitrianske noviny.

Kto ako hlasoval?

VI. liga

Klasov - 1 (nehrať)

Branč – 3 (hrať podľa opatrení)

V. Cetín - 2 (hrať s divákmi)

Rišňovce – 3 (hrať podľa opatrení)

Kolíňany - 1 (nehrať)

Chrenová - 1 (nehrať)