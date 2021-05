Red Royal Gym: 50% zľava na permanentky! Najstaršie fitko v Nitre so superlatívmi majú zbúrať

Viete, kde na olympiádu makali Marcel a Nikola Lomnickí? Kde trénujú reprezentanti v boxe a volejbalisti Slovenska? A kde atletická hviezda Emma Zapletalová?

16. máj 2021 o 15:53 (PR)

Tento článok vznikol vďaka reklamnej spolupráci MY Nitrianskych novín a Red Royal Gym-u.

RED ROYAL GYM je už kultová značka, ktorá má šmrnc. Dvojposchodové fitness centrum na nitrianskom sídlisku Chrenová dizajnovo navrhol Sebastián Nagy, nedávno ocenený medzi päťsto architektami z celého sveta. Má aj skvelú lokalitu – na skok od centra aj študentského sveta.

„Nechceli sme iba stroje a biele steny. Nanovo a úplne kompletne sme prerobili najstaršie fitko v Nitre. Nie pre biznis model, ale pre zachovanie komunity. Prvé tri-štyri mesiace sme preto boli úplne zavretí, ale ľudia nám to vrátili,“ teší sa po siedmich rokoch ZDENEK ŠEDA (42), legenda Nitrianskej amatérskej tenisovej ligy, spolu s bývalým šampiónom v boxe Jaroslavom Bytelom (44) spolumajiteľ vyhľadávaného fitka, ktoré v cene vstupného ponúka aj vstup na vedľajší atletický štadión.

Článok pokračuje pod video reklamou

RED ROYAL GYM všade poznajú vďaka crossfitu (funkčný tréning celého tela, spojenie gymnastiky, rýchlosti a silového tréningu). V skupinových tréningoch ho tam vedú štyria dlhodobí koučovia na čele so šéftrénerom Milanom Branickým.

V Red Royal Gym-e sa pripravuje aj úspešný olympionik Marcel Lomnický. (zdroj: ml)

„Priekopníci crossfitu na Slovensku boli naši parťáci z Red Royal v Bratislave, my sme chceli crossfit doniesť do Nitry. Na šesťsto metroch štvorcových sme otvorili v tej dobe najväčší oficiálne licencovaný ReeBook CrossFit gym v Nitre a v celom kraji, kombinovaný s plnohodnotným fitness centrom,“ rozprával Šeda.

V jednom z najtradičnejších nitrianskych fitness centier už stihli vychovať aj hviezdu crossfitovej scény.

„V Ľudovítovi Czókolym, ktorý ako študent prišiel študovať do Nitry a prišiel si zacvičiť do nášho fitka, sme hneď zbadali obrovský potenciál. Podporovali sme ho finančne aj materiálne, za dva-tri roky sa dostal z nuly na vrchol a ako jediný Slovák šiel na prestížny šampionát CrossFit Games Europe Regional,“ prezradil evolúciu najslávnejšieho odchovanca.

RED ROYAL GYM poctivo poslúchal pandemické opatrenia, a tak sa nevedel dočkať dnešného uvoľnenia reštrikcií.

Red Royal Gym sa teší zo svojej tradičnej komunity, ale s otvorenou náručou víta aj nových zákazníkov. (zdroj: rrcft)

„Vážime si našich klientov a ďakujeme im, preto od pondelka otvárame s akciou: 50-percentná zľava na mesačné permanentky v najbližších troch mesiacoch, aj na crossfitovú pod vedením trénera. Na šesťsto metroch štvorcových môže trénovať 39 ľudí,“ vyhlásil spolumajiteľ.

Inak však na populárnej adrese hútajú, čo s budúcnosťou.

„Pred troma mesiacmi nám prišiel list, že nájomná zmluva v hale Olympia nám platí do marca 2023 a potom ju zrovnajú so zemou. Mrzí nás, že mesto podľahlo developerom a najstaršia lokalita pre šport v Nitre bude preč. Stále hľadáme cestičky a možnosti, ako to zachrániť,“ hovoril Zdenek Šeda o nemilom osude vychýrenej nitrianskej športovej lokalite.