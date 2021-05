Kováčik: Žiadna Superliga! Pošpinenie klubov, zväz to tendenčne prezentoval

Spoločné stanovisko klubov Memoranda o Profesionálnej hokejovej ligy

Kluby hokejovej extraligy rokujú v posledných dvoch týždňoch so zástupcami SZĽH na čele s prezidentom Šatanom o svojom ďalšom smerovaní a budúcnosti. S vedením zväzu sme sa dohodli, že ani jedna z dvoch strán nebude pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta zaťažovať verejnosť týmito témami. Aj my sme boli viackrát oslovení médiami, ale odmietli sme komentovať aktuálnu situáciu. Nerozumieme, prečo SZĽH túto dohodu porušilo. Na druhej strane sme zvyknutí na takýto prístup a aj to je dôsledkom aktuálnej situácie. SZĽH tendenčne vytiahol na verejnosť len jednu z možných alternatív. Celá iniciatíva klubov je robená s úmyslom zlepšiť a posunúť profesionálny hokej a hokej celkovo na Slovensku. Nech si urobia ľudia názor sami, aj na základe informácií, ktoré predostrieme, či ide vedeniu zväzu o kľudnú prípravu na šampionát, alebo iba o pošpinenie klubov tendenčnými informáciami. Držíme palce našim hokejistom, ktorých pre reprezentáciu vychovali slovenské hokejové kluby a dotiahli to až na medzinárodnú úroveň.