V Priemyselnom parku Nitra-Sever vzniká nákupná zóna

Prvým priekopníkom je v nej spoločnosť Hornbach, ktorá už buduje svoju prevádzku.

18. máj 2021 o 15:00 rsp

NITRA. V Priemyselnom parku Nitra – Sever sídlia desiatky firiem, v ktorých našli prácu tisícky ľudí.

Spoločnosť Nitra Invest vysporiadala v tejto lokalite viac ako šesťtisíc vlastníckych vzťahov k pozemkom a v súčasnosti stále kontroluje ich dominantnú časť. Vybudovaním potrebnej infraštruktúry zároveň umožnila vstup domácim aj zahraničným investorom.

Rozprávali sme sa Ondrejom Ščurkom ml., konateľom spoločnosti Nitra Invest. Hovorí, že Priemyselný park Nitra – Sever je jeden z najlepších na Slovensku. Má vynikajúcu polohu, dobre vybudovanú infraštruktúru a kvalifikovanú pracovnú silu.

Kedy začal PP Nitra - Sever písať svoju históriu? Ktoré firmy sa nasťahovali ako prvé?

Priemyselný park Nitra-Sever začal vznikať v roku 2004, kedy spoločnosť Nitra Invest vysporiadala prvé spoluvlastnícke podiely. V priebehu času ich dovedna vysporiadala viac ako 6 000 a zabezpečila tak približne 220 hektárov územia pod jednotným vlastníctvom. To umožnilo vybudovanie infraštruktúry a následné etablovanie prvých významných zahraničných investícií v oblasti priemyslu. Medzi prvými spoločnosťami boli firmy Visteon (dnes už SMRC) a SONY (dnes už v PP nie je, nahradil ju Foxconn). Do roku 2009 tu však stálo už 14 závodov zahraničných spoločností zamestnávajúcich tisíce ľudí.

Koľko firiem je v PP Sever aktuálne?

Momentálne registrujeme 36 spoločností. Väčšina z nich pochádza zo zahraničia, no čoraz viac pribúdajú aj úspešné slovenské firmy.

Pred časom ste avizovali zámer realizovať v parku Pantera Business District, ktorého súčasťou bude aj nákupná zóna. Predstavte prosím tento zámer podrobnejšie.

Na území pozdĺž severného obchvatu vznikne zóna zameraná na maloobchod, služby a ďalšiu vybavenosť. Niektoré projekty sme kvôli pandémii dočasne pozastavili. Ďalšie však aktívne pokračujú v príprave, nakoľko samotný povoľovací proces trvá nejaký čas a zrejme aj preklenie pandemické obdobie, v ktorého skorý koniec všetci pevne dúfame. Prvým priekopníkom v tejto zóne je spoločnosť Hornbach, ktorá už buduje svoju prevádzku s plánovaným otvorením na jar budúceho roku.

Ako ovplyvnila fungovanie priemyselného parku a ďalšie plány pandémia?

Všetky väčšie projekty, ktoré ešte neboli v realizačnej fáze, boli odložené na neurčito. Niektoré z nich medzičasom ožili a napredujú s rovnakou istotou ako pred vypuknutím pandémie, niektoré sú zmrazené doteraz. Podľa našich informácií bol však dopad na zamestnanosť v tejto zóne negatívny len na krátke, „šokové“ obdobie, momentálne veľa firiem pracuje ešte na vyšších obrátkach a s väčším stavom zamestnancov, ako v období pred rokom.

Na rozvoj priemyselnej zóny zostáva voľných ešte približne 20 hektárov. Aké sú vaše predstavy?

Aktuálne pripravujeme viacero projektov, v ktorých vytvoríme kvalitné priestory na prenájom v dobrej lokalite, ktorou Priemyselný park Nitra-Sever bezpochyby je. Budovanie objektov na prenájom je primárna cesta, ktorou sa chceme v tejto lokalite uberať.

Treba z vášho pohľadu v PP ešte niečo vylepšiť, dotiahnuť? Je tam napríklad chodník, ktorý vedie do priekopy - komunikujete o tom so štátnou spoločnosťou MH Invest, ktorá riešila infraštruktúru pre strategický park?

Áno, na túto tému sme viackrát hovorili s MH Investom, ako aj s Mestom. Je veľká škoda, že tu takáto situácia je, a to obzvlášť, keď v tomto mieste je už podstatná časť infraštruktúry vybudovaná a stačilo by tieto dve cesty už len prepojiť. Pevne veríme, že tzv. poplatok za rozvoj bude slúžiť na dobudovanie infraštruktúry aj tohto druhu, pričom viacerí investori v tejto zóne už tento poplatok zaplatili.

Ako hodnotíte obslužnosť lokality mestskou autobusovou dopravou? Sú tam aj zastávky, na ktorých autobusy nestoja.

Obslužnosť v pôvodnej časti priemyselného parku je dobrá. Je však na škodu obyvateľov Nitry, ktorí sa tu ocitli v pozícii rukojemníkov, že sa MHD-čkou nevedia dostať aj do novej časti, vybudovanej najmä v súvislosti so závodom Jaguar Land Rover. Sú tak buď vystavovaní nebezpečným úsekom pri prechádzaní zo zastávok v pôvodnej časti priemyselného parku do novej, alebo sú nútení na dopravu do práce využívať autá, čo je paradoxne proti línii, ktorú Mesto momentálne razí – motivovať ľudí využívať MHD, prípadne bicykle a cyklotrasy.