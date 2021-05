Po rokoch sa do Nitry vracia Rock Me Fest. Hrá sa o nahrávanie v štúdiu či vystúpenie na Slížovici

Možnosť súťažiť dostanú mladí hudobníci, ktorí hrajú vlastnú tvorbu nielen rockového žánru.

19. máj 2021 o 8:34 Dominika Cunevová

(Zdroj: archív: FB Rock Me Fest)

NITRA. Aj zlepšenie epidemiologickej situácie prispelo k tomu, že po dlhých šiestich rokoch sa do mesta pod Zoborom vracia Rock Me Fest. V poradí siedmy ročník súťažného festivalu preskúma, čo nového sa zrodilo v hudobnom podhubí v Nitre i ďalších kútoch Slovenska aj to, ako pandémia a nemožnosť hrať ovplyvnila mladú hudobnú scénu.

Festival sa naposledy konal v roku 2015. Jeho víťazmi boli v minulosti Sematam, kapela speváka Itcha Pčelára Jamestown či Meredith a súťažila na ňom aj skupina Zoči Voči.

Vzhľadom na to, že koronavírus a s ním spojené opatrenia naďalej sužujú spoločnosť, museli organizátori pristúpiť k viacerým zmenám. Podstatnou je to, že miesto tradičných semifinálových kôl sa v nitrianskom klube Frankie Rock 19. júna uskutoční len jedno finálové.

Ďalšou je i to, že možnosť súťažiť dostanú možno ešte nie natoľko známi hudobníci, hudobníčky a hudobné zoskupenia, ktoré naživo hrajú pôvodnú tvorbu nielen rockového žánru.

„Festival síce v názve odkazuje na rockové počiatky avšak v súčasnosti nepreferuje ani nevylučuje žiaden žáner,“ prisvedčili organizátori.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť a poslať ukážku svojej tvorby (link na promo materiál) s krátkou informáciou o sebe prostredníctvom e-mailu rockmefest@gmail.com.

Súťažiaci budú následne zverejnení na Facebook stránke festivalu, kde za nich môžu fanúšikovia hlasovať do 11. júna. Do finále postúpia celkom šiesti účastníci – štyria na základe najvyššieho počtu „lajkov“ pod príspevkom, dvoch vyberú organizátori.

Finalistov bude hodnotiť porota, do ktorej zasadne hudobník, skladateľ, producent z nahrávacieho štúdia Randal Factory Zoli Tóth; novinár, publicista, moderátor relácie Headbanger FM Rádia FM Rudi Rus; promotér, organizátor koncertov, majiteľ agentúry Double Head Live Raymond Kaňa, majiteľ Frankie Rock klubu Frankie a skladateľka, textárka a speváčka Edit Andel Kowac, známa aj pod menom Alalya.

Hudobníci nebudú súťažiť o klasické 1., 2. a 3. miesto, ale o ceny v niekoľkých kategóriách. Najvyššie hlasovanie zo strany divákov výhercovi prinesie vystúpenie na festivale Slížovica 2022. Cena poroty súťažiacemu zabezpečí nahrávanie v profesionálnom štúdiu pod dohľadom skúseného producenta. Živé účinkovanie v programe Headbanger FM zase zažije víťaz Ceny rádia FM.

„Každá z týchto cien bude mať svoj vlastný rozhodovací mechanizmus. Preto sa môže stať, že zvíťazí zakaždým iná kapela. Rovnako nie je všetko postavené len na hlasovacích lístkoch a smskách. Diváci majú 100-percentne v rukách len jednu z cien, o ostatných rozhoduje odborná porota,“ vysvetlili organizátori.

Zámerom organizátorov je, aby už samotná účasť vo finále bola pre súťažiacich ocenením, zážitkom a prínosom do ich ďalšej kariéry. Počas finálového dňa preto zažijú aj workshopy s hudobnými profesionálmi.

"Budú to ostrieľaní hudobní matadori, ktorí ponúknu mladým hudobníkom a hudobníčkam cenné rady z rôznych oblastí hudobného života,“ uzavreli tvorcovia festivalu.