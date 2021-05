Na univerzitu sa prezenčne vrátilo do 50 študentov, letný semester sa skončil

SPU prezenčne obnovila praktickú výučbu študentov, prax a tiež skúšanie študentov prezenčnou formou pre všetky tri stupne štúdia.

20. máj 2021 o 13:47 TASR

NITRA. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre obnovila od pondelka prezenčnú výučbu. Umožnil jej to COVID automat, podľa ktorého môžu byť od tohto termínu otvorené univerzity v oranžových okresoch.

„Letný semester je už ukončený, začalo sa skúškové obdobie, konzultácie k záverečným prácam a postupne spúšťame prax na všetkých fakultách univerzity,“ informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.

SPU prezenčne obnovila praktickú výučbu študentov, prax a tiež skúšanie študentov prezenčnou formou pre všetky tri stupne štúdia. V prípade jedného študijného programu hipológia, ktorý ponúka fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, bude prezenčne prebiehať aj prijímacie konanie, a to praktická skúška.

Skúšku, prax a praktickú výučbu študentov je možné realizovať prezenčne za dodržania protiepidemických opatrení, pričom v interiéri univerzity musí byť dodržaná podmienka jeden vysokoškolský učiteľ a počet študentov nesmie prekročiť 25 percent kapacity miestnosti na sedenie. V exteriéri univerzity môže byť jeden vysokoškolský učiteľ a 25 študentov.

Podľa slov Chosraviovej sa na univerzitu prezenčne vrátilo do 50 študentov, učitelia však až doposiaľ vypisovali termíny skúšok len online. Prezenčne prebieha len praktická výučba pri študijných programoch, kde je to potrebné na úspešné absolvovanie predmetu či štúdia, prax s obmedzenou kapacitou a skúšanie študentov, kde je to možné tiež obmedziť na kapacitu miestnosti. „Predpokladáme, že od budúceho týždňa bude študentov viac. Rozbieha sa aj bakalárska a inžinierska prax na pracoviskách SPU,“ potvrdila hovorkyňa. Univerzita pravidelné testovanie od študentov či zamestnancov nevyžaduje.

Podľa nariadenia rektorky SPU Kladie Halászovej sa štátne záverečné skúšky na bakalárskom stupni štúdia budú konať dištančne. Promócie absolventov bakalárskeho stupňa štúdia sa konať nebudú. Štátne záverečné skúšky na inžinierskom stupni štúdia sa budú konať dištančne, promócie absolventov inžinierskeho stupňa štúdia sa budú konať len vtedy, ak to umožní aktuálna epidemická situácia v SR. O konaní, respektíve nekonaní promócií rozhodne príslušná fakulta univerzity.