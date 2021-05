Nech sa klub otočí v šiestej lige, k odchovancom sa správa ako k odpadu. Legendy Nitry o vypadnutí

Lešický, Moravčík, Galád, Rák a ďalší sa v ankete MY novín vyjadrujú k súčasnosti nitrianskeho futbalu. A nedávajú si servítku pred ústa.

20. máj 2021 o 17:14 Martin Kilian ml., Martin Kilian

Hore zľava Ľ. Moravčík, M. Lešický, M. Hipp, I. Galád, dolu R. Rák, T. Kóňa, E. Gajdoš st. a F. Halás ml. (Zdroj: archív MY NN, tasr, fsa, šb)

Futbalisti FC Nitra piatykrát vypadli z najvyššej slovenskej súťaže. Predtým sa to stalo v rokoch 1994, 1997, 2000 a 2014.

Celý článok prinesú MY Nitrianske noviny najbližší pondelok 24. 5.

Do histórie vojde paradoxný fakt, že v sezóne 2020/21 z prvej ligy vypadlo mužstvo, ktoré bolo po 9. kole na treťom mieste, a ktoré dokázalo v ročníku vyhrať na pôde Slovana, Žiliny i Trnavy…

Známych osobností, ktoré v histórii FC Nitra niečo dokázali, sme sa pýtali na ich názor na súčasný stav. Odpovede boli rôzne. Aj ostré...

Položili sme im dve otázky:

Ako vnímate, že Nitra vypadla z prvej ligy?

Kto je podľa vás za to zodpovedný?

Článok pokračuje pod video reklamou

Aj toto sa dozviete: * Čo Moravčík vytkol manažmentu * Ako Lešický nazval príchody Ukrajincov a Nemcov a ktorého funkcionára tvrdo kritizuje * Čo označil Galád za nepochopiteľné * Kto nesie vinu za vypadnutie podľa Hippa * Prečo Kóňa kritizuje vzťah klubu ku odchovancom * Ako Rák naložil Jendrišekovi a ktorého človeka už nechce v klube vidieť * Čo aktuálneho podľa Halása nikdy v klube nebolo * Prečo E. Gajdoš vníma vypadnutie kladne * Prečo podľa viacerých nemožno z vypadnutia viniť iba súčasné vedenie

Ľubomír Moravčík

bývalý reprezentant ČSFR a SR (79 z.)

„Samozrejme, vypadnutie vnímam tak ako všetci ostatní, negatívne. Nikto nemá z toho radosť.

Kto je za to zodpovedný, to je veľmi ťažká otázka. Sú okolnosti, ktoré sa nevyvíjali pre futbal v Nitre dlhodobo. Posledných 6-7 rokov sa klub držal nad vodou len zásluhou dobrej spolupráce mesta so sponzormi, sem-tam sa podaril nejaký predaj hráča.