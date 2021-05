ME vo fitnese: Debut mladých talentov, dvakrát zlato do Nitry

Paulína Melušová z Branču pri svojej premiére na najvyššom fóre vyhrala všetko, čo sa dalo.

21. máj 2021 o 14:55 Martin Kilian

Španielske letovisko Santa Susanna bolo tradične dejiskom majstrovstiev Európy v kulturistike a fitnese federácie IFBB.

Slovensko vyslalo na šampionát 35 športovcov, združených v asociácii SAFKST. Boli medzi nimi aj tri zástupkyne nitrianskeho regiónu, ktoré súťažili vo fitnesových kategóriách.

Dvakrát zlato pri premiére

Paulína Melušová z Branču začínala s modernou gymnastikou. Od 10 rokov sa venovala detskému fitnesu v GymGol klube pod dohľadom trénerky Lívie Maťušovej.

V Španielsku to bola pre ňu prvá juniorská i ženská súťaž v kariére a hneď si odniesla dva tituly majsterky Európy!

"Je to neskutočný pocit, keď môžem na takej veľkolepej súťaži držať nad hlavou víťazné poháre a hymna hrala iba pre mňa. Som veľmi šťastná a dojatá, že sa mi podaril takýto krásny úspech, no bez úžasných ľudí okolo mňa by som to nedokázala," hovorí 15-ročná Paulína, ktorá bola najmladšou pretekárkou v kategórii.

Artistic fitness má dve časti - 90-sekundovú zostavu a pózovanie. "Milujem ten pocit prísť na stage, ukázať, na čom všetkom som pracovala a vždy sa snažím si to čo najviac užiť. Do každého jedného tréningu sa snažím dať maximum, dodržiavať stravu a sústrediť sa na svoj cieľ," hovorí prváčka na súkromnom konzervatóriu v Nitre, kde študuje tanec.

Paulínu teraz vedie trénerka Iveta Chrťanová v IvetFite. "Ivetka je ako moja druhá maminka. Nikdy tá cesta nie je ľahká, ale treba bojovať a hlavne sa nikdy nevzdávať. Obrovskú podporu mám aj od mojich super rodičov, bez ktorých by to nešlo. Fitness je celý môj život a som šťastná, že môžem byť súčasťou asociácie SAFKST a našej reprezentácie," dodala talentovaná športovkyňa.

Štrnásť tréningov za týždeň

Debut na veľkej akcii zažila aj Daniela Civáňová z Jelšoviec, reprezentantka GymGol klubu Nitra. Od 6 rokov sa venovala detskému fitnesu, v ktorom sa tešila aj z veľkých úspechov - dvakrát zlato na ME, raz na MS. Zo Santa Susanny si odniesla štvrté a piate miesto.

"Som veľmi rada, že som dostala možnosť reprezentovať SR. Medzi juniorkami mi chýbal jeden bod k medaile, takže maličké sklamanie tam bolo, ale moje výsledky vnímam ako veľký úspech, pretože súperky boli výborné," hovorí 16-ročná študentka Gymnázia Golianova v Nitre.

Posledný mesiac pred súťažou mávala za týždeň 14 (!) tréningov: 4 gymnastické tréningy, 7-krát kardio a trikrát v posilke. Stále ju trénuje Lívia Maťušová, s pózingom pomáhala Iveta Chrťanová.

"Na začiatku júna sa konajú majstrovstvá Slovenska. Teraz už viem, na čom treba popracovať," dodala Danka po svojej prvej dospeláckej súťaži.

Tlmačanka má motiváciu

Osemnásťročnú Lenku Psársku z Tlmáč pripravuje tréner Miloš Šnajdr, v asociácii je registrovaná za IvetFit Nitra. Na ME obsadila šieste a siedme miesto.

„Cvičím už päť rokov. V roku 2019 som súťažila v bikini fitness, potom som mala pauzu a teraz som sa rozhodla pre wellness fitness, kde sú dominantné nohy," povedala maturantka, ktorá mala tiež premiéru na ME.

Napriek tomu, že v hľadisku nemohli byť diváci, ale iba ostatní pretekári a tréneri, európske pódium jej chutilo. "Súťaž som si užila. Fajn sme pokecali aj so súperkami. Mám veľkú motiváciu ďalej pokračovať, som priam naštartovaná," netají.

Sú náročnejšie tréningy alebo dodržiavanie stravy? - pýtame sa. "No, u Miloša sú tréningy ťažké, ale v závere prípravy to už bolo náročné aj z pohľadu stravy," priznala blondína, ktorá by chcela ísť študovať na EU do Bratislavy.

Výsledky z MS

artistic fitness juniorky U20: 1. Paulína Melušová, 4. Daniela Civáňová

artistic fitness ženy do 163 cm: 1. P. Melušová

artistic fitness ženy nad 163 cm: 5. D. Civáňová

women's wellness juniorky U23: 6. Lenka Psárska

women's wellness ženy: 7. L. Psárska.