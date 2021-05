Ani motivácia nepomohla, dospelí v okrese majú fajront

Aby sme dohrali Campri Cup, stačí nám začať druhý júnový víkend, hovorí predseda Štefan Korman.

25. máj 2021 o 12:00 Martin Kilian

Očakávané hlasovanie klubov v rámci ObFZ Nitra prinieslo pomerne jasný výsledok. Členovia Výkonného výboru sa tak v pondelok 17. mája uzniesli na ukončení sezóny dospelých v 6. a 7. lige. Otvorené ešte zostalo pokračovanie súťaží mládeže a Campri Cupu, v ktorom je vo štvrťfinále osem klubov. Mimochodom, väčšina z nich hlasovala za pokračovanie súťaží.

„Pri Campri Cupe nám stačí, keď začneme druhý júnový víkend. Ak sa dovtedy uvoľnia opatrenia, pohár dohráme. Kto ho nebude chcieť hrať, tak jednoducho nenastúpi. Na zrušenie povinnosti testovať sa čakáme aj pri mládeži. Naši mládežníci nehrajú o žiadny postup, len pre radosť. Ak to bude možné, ich sezónu reštartujeme. Uvidíme, koľko stihneme a či vôbec aspoň niečo,“ hovorí predseda ObFZ Štefan Korman.

Zaujímavé je, že pri hlasovaní klubov nezabrala ani dvojnásobná motivácia od zväzu. Ten ponúkol klubom, že vo zvyšku sezóny nebudú platiť za rozhodcov a zrušili by sa aj vstupné poplatky do novej sezóny. „Urobili sme maximum pre obnovenie zápasového kolotoča na dedinách, ale kluby reagovali tak, ako reagovali. Je to odraz reality dnešnej doby, ktorú rešpektujeme. Väčšinový názor svedčí o tom, že situácia v kluboch nie je ľahká,“ dodal Korman.