Slovensko konečne berie ViOn vážne. Čo zaznelo v ankete osobností klubu pred play-off

Ján Kocian, Roman Greguška a Juraj Jarábek a ich zaujímavé odkazy rodinnému klubu.

24. máj 2021 o 18:19 Martin Kilian ml.

NEVYNECHAJTE Vionistov ženú aj „európske“ prémie. Cudzinci Trenčína už majú letenky, hecuje Čögley Čítajte

Futbalisti Zlatých Moraviec môžu svoju najlepšiu ligovú sezónu v histórii korunovať postupom do Konferenčnej ligy UEFA, zajtra však musia poraziť Trenčín (19.00 h) a v piatok lepšieho z dvojice Žilina - Sereď.

Preto MY Nitrianske noviny vyšli so špeciálnou dvojstranou, v ktorej dostali slovo aj osobnosti klubu.

Ján Kocian

(najlepší strelec histórie FC ViOn)

„Videl som takmer všetky zápasy a zo sezóny mám iba najlepšie pocity. Kľúčové bolo, že ambiciózny tréner Benkovský vytvoril dobrý kolektív. Treba pochváliť brankára Chovana, výborne číta hru a je perfektný na čiare, najviac sa mi však páčili Sloboda a Duga, a nielen preto, že hrajú na mojom poste.

Článok pokračuje pod video reklamou

Európu by som si rád pozrel, šanca je reálna, veď s Trenčínom dlhodobo vyhrávame a aj so Žilinou či Sereďou by sa začalo od 0:0. Čo ma ale trápi, je málo odchovancov v zostave, napríklad Haspra by si zaslúžil viac šancí. Každopádne však ViOnu obrovsky fandím a rád by som bol znovu jeho súčasťou.“

Ján Kocian (vľavo) je so 114 gólmi najlepším strelcom v 26-ročných dejinách FC ViOn. (zdroj: archív MY Nitrianskych novín)

Roman Greguška

(líder FC ViOn pri víťazstve v Slovenskom pohári v roku 2007)

„ViOn som nikdy neprestal sledovať. Samozrejme, vždy veľa spraví zmena trénera, ale najlepšia ligová sezóna je v prvom rade práca pána majiteľa Viliama Ondrejku a jeho spolupracovníkov.

Veľkú robotu odvádza aj kondičný tréner a môj kamarát Milan Ivanka. Páči sa mi mladý Hrnčár, ale i kapitán Ďubek, káder je vyvážený. Fandím aj Marekovi Švecovi z môjho Partizánskeho.

Šance v play-off o poháre sú 50 ku 50, v lige sa o týždeň môžete opraviť, tu nie. Netreba byť skromný, je správne mať európske ciele.

Mimoriadne ma teší, že ViOn napreduje. Konečne ho na Slovensku berú vážne. Keď som doňho prichádzal, myslel som si, že je to malý dedinský klub, ale dnes je v mojich očiach veľký. Kým bude vo ViOne pán Ondrejka, nikdy naň nedám dopustiť. Keby bolo v slovenskom futbale viac ľudí ako on, vyzeral by úplne inak.“

Roman Greguška (tretí zľava) bol súčasťou zlatej éry FC ViOn. V klube pôsobil v rokoch 2003 - 2009. (zdroj: ČTK)

Juraj Jarábek

(najdlhšie slúžiaci tréner v ligovej histórii FC ViOn)

„Piate miesto je vizitkou dobrej práce ľudí v klube. Mali šťastnú ruku na výber hráčov – vyšvihol sa mladý Hrnčár, strelcom bol Balaj s veľkým potenciálom, ale bez hráčov ako Sloboda, Ďubek, Duga, Chren, Čögley alebo Čonka by to nešlo. ViOn bol na jeseň prekvapením a čiernym koňom ligy, jar mal klasicky slabšiu, ale to je klubová tradícia.

Na zápase s Trenčínom nebudem chýbať, chalani rozhodne majú na to, aby postúpili do finále play-off. Prajem im to z celého srdca. Európu by si zaslúžil celý Nitriansky kraj, v ktorom je ViOn aktuálne jednotka, no hlavne majiteľ Vilo Ondrejka. Ku klubu stále mám srdcový vzťah, sedem rokov sa nedá zmazať. Nikde sa mi nerobilo lepšie ako na ViOne.“

Juraj Jarábek (prvý zľava) trénoval FC ViOn v 172 zápasoch prvej ligy. Podpísaný je aj pod postupom do nej i šiestym miestom zo sezóny 2010/11. (zdroj: Patrik Levický)

Tento článok vznikol vďaka špeciálnej dvojstrane o futbalistoch FC ViOn, ktorú sme v aktuálnom vydaní MY Nitrianskych novín (24. 5.) vytlačili aj vďaka našim partnerom: Marián Kéry - poslanec NR SR, Applied Technologies, Chren a Šproch, Aramis, Last-Stav.