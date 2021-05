Kéry radí Benkovskému: Viac odvahy a mladých

S majiteľom Viliamom Ondrejkom sa zhodne vo všetkom. Až na politiku.

24. máj 2021 o 23:22 Martin Kilian ml.

Prepadol lopte, teda skôr píšťalke, ale živí ho politika, ktorú robil už v dvadsiatich ako poslanec v rodnom Červenom Hrádku, dnes sa MARIÁN KÉRY (43) zo Smeru-SD čoraz častejšie zjavuje na tlačovkách i v televíznych diskusiách. Rozprávali sme sa medzi návratom z pracovnej cesty v Libanone a krstom mesačnej Agátky, po Adriánke jeho druhej dcérky s manželkou Adriánou.

„Pravidelne sa stretávam s veľvyslancami pôsobiacimi na Slovensku, niekedy je náročné skĺbiť prácu s rodinou a koníčkami,“ priznal dlhoročný poslanec Národnej rady (v nej je predsedom zahraničného výboru) a podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý „vypína“ pri športe.

„Rád relaxujem pri tenise, a to najmä s parťákom Jurom Vargom. Samozrejme, najväčšou srdcovkou je futbal,“ premostil Marián Kéry, svojho času rozhodca, čo za osem a pol roka preletel z ôsmej ligy do prvej.

„Na dedinách kedysi mladí nerozhodovali, otec mi to príliš nechcel dovoliť. Začiatky boli náročné, z Tesárskych Mlynian sa ťažko odchádzalo, keď kolega a neskôr veľmi dobrý kamarát Feri Kunkel nariadil prísny pokutový kop pre FC ViOn a miestny divák po zápase vytrhol mreže na kabíne rozhodcov... Nič ma však neodradilo. V republikových súťažiach som bol päť a pol roka, prvým zápasom bol duel Lipany – Senec a najťažším Dunajská Streda – Slovan so zásahmi kukláčov,“ prehral si pred očami rozhodcovskú dráhu ukončenú až operáciou kolena.

Futbalu ostal verný, zapne si ho v telke alebo s partiou zájde na obľúbený Real Madrid či Bayern Mníchov, videl aj El Clásico. Najľahšie ho však zastihnete v čestnej lóži v Zlatých Moravciach.

„Na Slovensku je FC ViOn pre mňa číslom jeden. Začínali sme približne v rovnakom čase – klub v roku 1995, ja ako rozhodca o rok neskôr – a plece pri pleci postupovali vyššie. Vďaka ViOnu som cez zimu rozhodoval zápasy zahraničných tímov, ktoré boli na sústredeniach v miestnom hoteli. Z hráčov najradšej spomínam na Černáka, Gregušku, Kociana či Ondrejku juniora. Vždy tu bola výborná partia i rodinný klub. Tešíme sa, že aktuálna sezóna je najúspešnejšia ligová. Snáď sa bude dariť aj v budúcej, i keď nahradiť strelca Balaja či rýchlonohého Hrnčára bude určite náročné. Už predošlý tréner Praženica urobil kus dobrej roboty, nový ambiciózny Benkovský naňho nadviazal, dobre doplnil káder a prišli výsledky. Pokiaľ sme nehrali príliš defenzívne, ako napríklad na jar v Dunajskej Strede, malo to hlavu a pätu. Očakával som však, že v nadstavbe dá väčší priestor mladíkom. Takisto ma mrzí, že málo strieda. Menej strachu by prospelo. Nechcem ho kritizovať ani prehnane mudrovať, ale budem rád, ak si prečíta tieto riadky a čosi z nich vezme,“ rozrozprával sa Marián Kéry, ktorý videl takmer každý zápas Zlatých Moraviec v sezóne, prorokuje im, že o pohárovú Európu sa pobijú v piatok so Žilinou a rád by od leta uvidel v zostave ešte viac odchovancov Požitavskej futbalovej akadémie.

Okrem politiky sa s majiteľom zhodne vo všetkom Mariána Kéryho spája s FC ViOn aj blízky vzťah s majiteľom klubu: „Keď si s niekým podám ruku, dohodu sa vždy snažím dodržať a Vilo Ondrejka je rovnaký typ. Po domácich zápasoch neutekáme domov, ale debatujeme na rôzne témy. Máme veľmi identické názory, zhodneme sa v takmer všetkom s výnimkou politického svetonázoru (smiech).“

