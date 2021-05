Vilu v centre Nitry búrajú, pamiatkari sú v šoku

Na stavebnom úrade si vypýtali od vlastníka budovy statický posudok. Na základe neho rozhodnú o ďalšom postupe.

25. máj 2021 o 11:09 Miriam Hojčušová

NITRA. Funkcionalistická vila v centre Nitry, ktorá sa vo štvrtok čiastočne zrútila, mizne pred očami. Majiteľ ju dal celú zbúrať.

„Je to šok. Je to smutné, vzbudzuje to pohoršenie,“ reagoval dnes Peter Jurkovič, riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Nitre.

Pamiatkari žiadali časť stavby, ktorá zostala stáť, zachovať. Konzultovali to aj so statikom.

Vo štvrtok sa zosunula horná časť vily. S búraním začali včera, dnes pokračujú. Na stavbe je bager, okolo stoja ďalšie mechanizmy.

„Vlastník nedodržal nariadenie stavebného úradu, mali to rozoberať, nie búrať,“ povedal Peter Jurkovič.

Budova z 30. rokov minulého storočia je vyhlásená za pamätihodnosť, stojí v pamiatkovej zóne. Aj preto KPÚ pred rokmi nesúhlasil s jej zbúraním.

Vlastník v roku 2016 deklaroval, že urobí rekonštrukciu, ktorá mala byť spojená s prístavbou. Dodnes nebolo vydané stavebné povolenie. Dôvodom sú vraj námietky účastníkov konania.