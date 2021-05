Brno? Najväčší tlak v celom Česku. Kollár má životnú šancu, ale aj plán B

Do Komety vraj prichádza v ideálnom čase.

25. máj 2021 o 11:38 Martin Kilian ml.

Iba traja Nitrania stihli v extralige streliť 30 gólov ešte do 22. narodenín – Samuel Buček, Juraj Štefanka a ANDREJ KOLLÁR.

Je to už raz tak, spod Zobora sa prestupuje do sveta. Šéfovia HK mu to neradili, ale akonáhle po play-off upútal za reprezentáciu, oči mu svietili už iba pre Brno.

Prestup rozoberáme aj s asistentom trénera Komety Jozefom Kováčikom a špecializovaným redaktorom Deníku Sport Michalom Koštuříkom.

AJ TOTO SA DOZVIETE Prečo Kollár zvolil Brno a ako sa rodil prestup

Čo sa vie o forme jeho prestupu

Aký je Kollárov plán B

Ako príchod Kollára vysvetlil J. Kováčik a ako ho prirovnal k otcovi

Ako verejnosť v Brne vníma posilu a ako sa tam prejavuje "najväčší tlak v republike"

Aká je v Komete situácia s centrami a v ktorej lajne vidí Kollára skúsený novinár a prečo podľa neho Kollár prichádza do Brna v ideálnom čase

Ako vážne v Brne rátajú s Kollárom

Brno a basta

V národnom tíme bol v apríli a v máji ako ryba vo vode, Ramsay ho vyškrtol z MS až tesne pred finálnou nomináciou. Užší kontakt s Kometou sa vlečie azda mesiac.