Verdikt je známy, ZsFZ urobil dve gestá

Futbalisti z tretej, štvrtej a piatej ligy sa môžu na víkend chystať, a takisto aj diváci. Futbal sa vracia!

25. máj 2021 o 15:37 Martin Kilian

Dnes zasadal 12-členný Výkonný výbor Západoslovenského zväzu a hlavnou témou bolo hlasovanie o spustení piatich odložených kôl z jesennej časti.

MY noviny vám v skratke prinášajú rýchly sumár z výsledkov hlasovania.

1) Hrať sa bude. Tento víkend (29.-30. 5.) sa však odohrajú iba zápasy dospelých. Mládežnícke zápasy sú ešte odložené.

Čiže začne sa hrať aj za súčasných platných opatrení, podľa ktorých majú mať všetci účastníci športového podujatia testy nie staršie ako 24 hodín. (Neoficiálna informácia hovorí, že od nasledujúceho týždňa by mohla táto povinnosť byť zrušená.)

2) Zväz preplatí 50% nákladov na delegované osoby v tých zápasoch dospelých, ktoré sa do konca júna odohrajú. Mládež bude mať zaplatené všetky náklady na delegované osoby.

(Podľa našich informácií toto gesto vyjde zväz odhadom na 50-tisíc eur, využije sa rezerva zväzu.)

3) Nikto nevypadne. Každý klub sa bude môcť v novom ročníku 2021/22 prihlásiť do tej súťaže, v ktorej pôsobil aj v tomto súťažnom ročníku 2020/21. V preklade: nikto nebude vypadávať z tretej, štvrtej ani piatej ligy.

„Myslím si, že zväz urobil maximum pre reštart súťaží. Pozrite sa, na východe sa už hralo tento víkend veľa dohrávok a išlo to. Vypadávať sa teda nebude a máme správu aj pre tie kluby, ktoré chcú ísť vyššie. Kto vyhrá súťaž a bude chcieť postúpiť, môže si dať prihlášku do vyššej súťaže a zväz mu vyjde v ústrety. Možno aj za cenu rozšírenia súťaže, uvidíme. Treba brať do úvahy, že sme naozaj v mimoriadnej situácii,“ vyjadril sa v krátkosti Ladislav Gádoši, predseda ZsFZ.