Tri nové šampiónky, tituly do Nitry a Šale (+FOTO)

Naturálni kulturisti a fitnesky sa stretli na republikovom šampionáte.

25. máj 2021 o 18:40 Martin Kilian

V Dunajskej Strede sa v sobotu uskutočnili majstrovstvá Slovenska pod taktovkou Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky (SANK), pripravil ich domáci ŠK Arena relax pod vedením Rolanda Méhesa.

Pre vyznavačov naturálnej kulturistiky a fitnesu bolo pozitívom, že napriek pandémii sa šampionát podarilo zorganizovať, hoci korona spôsobila nižší počet účastníkov.

Na podujatí však chýbali diváci, čo poznačilo atmosféru v porovnaní bežnými "predkovidovými" súťažami.

Stálicou na scéne je Šaľan Erik Tóth, ktorý získal aj absolútny titul. Tóth vyhráva M-SR každoročne od roku 2009, s malou prestávkou, kedy bol medzi profíkmi.

Tri Nitrianky sa tešili z prvého slovenského zlata vo svojej kariére a všetky tri vedie ten istý tréner - Martin Fölkel. Premiérový titul oslávila 20-ročná Janka Bírová (bývalá florbalistka), takisto aj učiteľka z párovského gymnázia Miriam Dorušincová a do tretice vo veteránskej kategórii dominovala Nitrianka Petra Mányiová, ktorá reprezentuje zlatomoravecký Power Gym.

Po štyroch rokoch sa na súťažné pódiá vrátil Zlatomoravčan Andy Drahoš (ako 41-ročný).

Novými tvárami sú napríklad 19-ročný (čerstvo zmaturovaný) Nitran Marek Látečka a Martina Kleban-Andrašková z Jelenca, ktorú vedie ostrieľaná pretekárka Mária Levická.

Medzi súťažiacimi po dlhom čase chýbal nestor Koloman Tóth.

Keďže júnové majstrovstvá Európy v Rumunsku sú zrušené, niektorí naši pretekári sa zúčastnia na Hungarian INBA Grand Prix v Tatabányi.

Čo povedali po M-SR

Jana Bírová: "Moje očakávania na M-SR boli úplne iné, čakala som maximálne tretie miesto. No a keď som zostala sama na pódiu, nevedela som, či mám plakať, kričať, alebo čo mám vlastne robiť. Toto bola moja druhá súťažná sezóna a moja prvá výhra v živote, ktorú som vôbec nečakala. Veľmi ma výhra potešila, keďže sme to mali ťažké kvôli covidu, ale prípravu som nepodcenila, makala som a vyplatilo sa. Stále tomu nemôžem uveriť, že som majsterka Slovenska."

Miriam Dorušincová: "Som veľmi šťastná, doteraz mi to stále celé prebieha v hlave, ako vyslovili, že ja mám prvé miesto a som majsterka Slovenska. Jednoducho neopísateľné. To je pocit, na ktorý nikdy nezabudnem. Naozaj som to nečakala. Proste sa to nedá opísať, to treba zažiť."

Mária Levická: "Príprava na M-SR bola tŕnistá cesta, ale o to radostnejší záver v podobe dobrej formy. No vždy je čo zlepšovať a každá sezóna mi prinesie odpovede na nedostatky. Pripravovala som aj Martinku Andraškovú, ktorá má neskutočný svalový potenciál a spravila veľký progres. Teším sa ešte do Tatabánye. Moje poďakovanie patrí mojim deťom za ťažké obdobie, ktoré sme zvládali a za podporu môjmu klubu The Gym Šaľa."

Petra Mányiová: „Každé umiestnenie ma posúva bližšie k môjmu snu. Som šťastná, že mi bolo umožnené postaviť sa na stage, aj keď podmienky na prípravu boli dosť komplikované. Zasa som bohatšia o zážitky, skúsenosti aj nových priateľov. Veľké ďakujem patrí aj organizátorom, ktorí opäť predviedli skvelú prácu.“

Erik Tóth: "Bola to veľmi pekná a kvalitne zorganizovaná súťaž, hoci pretekárov bolo menej. Aj napriek tomu sme si spoza pódia alebo priamo na ňom zatlieskali a podporili sa navzájom. Bola to pre mňa výzva dostať sa do formy, keďže fitká neboli otvorené. Aj napriek tomu a podľa slov rozhodcov som dokázal prezentovať jednu z mojich najlepších foriem."

Z výsledkov vyberáme

ženy fitness figúra nad 35 rokov: 2. Mária Levická (The Gym Šaľa)

ženy fitness figúra open: 2. Mária Levická

ženy fitness bikini do 170 cm: 1. Jana Bírová (Nitra)

ženy fitness bikini nad 170 cm: 1. Miriam Dorušincová (Nitra)

juniorky fitness bikini: 1. Jana Bírová

ženy sport model nad 35 rokov: 1. Petra Mányiová (Power Gym Zlaté Moravce), 4. Martina Kleban-Andrašková (Jelenec)

ženy sport model open: 5. Martina Kleban-Andrašková

muži natur. kulturistika nad 180 cm: 1. Erik Tóth (The Gym Šaľa), 3. Andrej Drahoš (Power Gym Zlaté Moravce), 4. Marek Látečka (ŠK PowerFit Bratislava)

muži natur. kulturistika masters: 2. Andrej Drahoš

muži natur. kulturistika juniori: 2. Marek Látečka

muži absolútny víťaz: Erik Tóth