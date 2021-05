Švec dostal šancu v správny moment: Benkovský a Balaj o historickom víťazstve FC ViOn

Bájka o slovenskom Hoffenheime nemá konca! Najmenšie mesto slovenskej ligy sa včera priblížilo ku pohárovej Európe. Toto odznelo v mixzóne po kľúčovom skalpe Trenčína.

26. máj 2021 o 10:04 Martin Kilian ml., Jakub Chrenko

Na tlačovkách nezvykne prehnane prejaviť emócie, profíkom je od rána do večera. Po včerajšej azda už trinástej otázke mu však skutočne zahral na perách nefalšovaný úsmev. Víťazný!

Tréner ĽUBOŠ BENKOVSKÝ (32) je mužom, ktorý píše dejiny futbalu v Zlatých Moravciach. Proti Trenčínu si jeho bojovníci vynútili svoje povestné brejkové situácie a rivala zlomili 2:0.

V piatok o 19.00 h v Žiline to bude finálové „kto z koho“ o miestečko v Konferenčnej lige UEFA.

Ako by ste zhodnotili zápas?- bola prvá z otázok MY Nitrianskych novín a RTVS na trénera FC ViOn

Článok pokračuje pod video reklamou

Bol to veľmi dobrý zápas z oboch strán. Mal kvalitu a špecifiká na jednej i druhej strane. Som veľmi rád, že mužstvo zaplo a že išlo za cieľom, ktorý sme si dali a podalo taký výkon, aký podalo a výkon, ktorý nás zdobil počas celej sezóny až na pár výnimiek v jej druhej časti. Takže z našej strany je to aktuálna spokojnosť, ktorá, bohužiaľ, stále nestačí.

Zlaté Moravce svojho najčastejšieho súpera posledných sezón zlomili dvoma gólmi v rozpätí šiestich minút. (zdroj: Jozef Bedej)

Dokázali ste perfektne nahecovať tím po sérii zlých výsledkov. Bolo tam vrhanie do striel, srdiečko, efektivita. Ste skutočne spokojný so všetkými hráčmi?

Áno, tím ukázal zase svoju tvár. Je tam spokojnosť, ale ako hovorím, tá je už len teraz pre pár minút a potom už prichádza zase nový cieľ, nová túžba, ktorá nás musí zase namotivovať. Verím, že sa tak aj stane a v ďalšom zápase sa pokúsime urobiť veľmi dobrý výkon.

ViOn mal väčšiu vôľu, znie z Trenčína Za Trenčanov hodnotil semifinálový koniec sezóny stopér Richard Križan. Typicky od srdca. „Pri prvom góle som mohol zastaviť akciu v strede poľa a, ďalšia vec, boli sme neorganizovaní v šestnástke – prišiel center, nemali sme potuchy, kde sú súperovi hráči a Filip skóroval. Pri druhom góle sme zas nezachytili hráča z druhej vlny, myslím si, že tam byť hráč zo stredovej formácie,“ s povzdychom si premeriaval inkasovania. Ex-Nitrana sme oslovili s otázkou, či srdiečko v domácej hre bolo rozdielovým elementom. „Myslím si, že ViOn má mužstvo perfektne zložené na rýchle protiútoky, z ktorých z kraja príde center od Hrnčára alebo od iného hráča, tak sú veľmi nebezpeční. Presne na to sme dnes doplatili. Asi mali väčšiu vôľu po góle,“ dodal Richard Križan.

Malým alebo veľkým prekvapením bolo, že ste v tak dôležitom zápase nasadili iba 17-ročného Mareka Šveca. Napokon bol jedným z vašich hrdinov. Ako ste vy videli jeho výkon?

Je to mladý a pracovitý hráč, ktorý má predpoklady a ide si za svojim cieľom. Jasné, že sme ešte na dlhej ceste, že systémové veci na sto percent nie sú doladené, ale vidím na ňom, že informácie a tréningový proces vníma a postupne sa adaptuje na všetky veci, ktoré chcem. Jasné, že tam je trošku výrazný koučing z mojej strany, aby mi robil priestorové veci, aby bol v priestoroch, kde ho potrebujem a chcem mať. Je tu nejaká postupná cesta, je to dlhá cesta a akoby nás dokázal tiež presvedčiť, že nejaké kroky robí.

Postavili ste ho na pod hrot, teda na post, na ktorom nehráva. Ako podľa vás splnil taktické úlohy na tejto pozícii?

V rámci krátkej prípravy, ktorú sme mali, v rámci veku, ktorý má, v rámci toho, že je to druhý fortunaligový zápas, ukázal hernú inteligenciu, ktorá je veľmi dôležitou súčasťou hráča, aby sa vyvíjal ďalej.

Rodák z Partizánskeho Marek Švec strieľal góly za FC ViOn už v žiackych rokoch, teraz 17-ročný útočník s reprezentačnými skúsenosťami vo veľkom štýle naberá prvé ligové čiarky. Priniesť ho v zime z dorastu Dunajskej Stredy bol evidentne dobrý nápad. (zdroj: Jozef Bedej)

Už v sedemnástich rokoch a po dvoch ligových štartov v základnej zostave má už dva góly. Natíska sa otázka, či šancu nemohol dostať skôr. Aké sú vaše myšlienky na túto tému?

Hráč dostávajú šancu vtedy, keď si myslíme, že sú v danom momente pripravení. Niektorí šancu využijú a niektorí nevyužijú. Možno sa rozprávame, že ten hráč je v správnom momente a v správnom čase na správnom mieste. Možno tento správny moment sme trafili.

V nadstavbe ste dali šancu viacerým mladíkom. Zdá sa, že najlepšie sa šance chytil práve Marek Švec. Súhlasíte?

Aktuálne sa môžeme baviť, že šance sa chytil. Ale bavíme sa o aktuálnom momente, cesta je ešte dlhá.

Vidíte v ňom prípadného nástupcu kanoniera Filipa Balaja? Alebo ako sa na to pozeráte?

Je to typologicky trošku iný hráč, hlavne výška je rozdielna. Možno kvality hlavičkovania a zakončenia sú tiež veci, o ktorých sa bavíme, sú tam predpoklady, ktoré sa dajú rozvíjať a tiež nejaké veci sú podobné, ako má „Bali“. Môžeme sa baviť o pokrytí lopty, výbere miesta. Sú tam nejaké podobnosti, ale sú tam aj veľké rozličnosti.

Ako ste videli obetavý výkon Petra Čögleya? Hral netradične v strede zálohy. Druhýkrát bol kapitánom tímu, druhýkrát z toho bola výhra nad jeho rodným Trenčínom.

„Čegy“ je skúsený, pohybuje sa vo veľkom priestore, plní úlohy, ktoré potrebujem. Nie je preňho problém naskočiť do tejto funkcie, lebo systém pozná do detailov. Je to skúsený hráč, ktorý sa na veľa vecí pozerá ako tréner. Nevšíma si konkrétne sám seba, ale všíma si všetky veci, ktoré robíme a snaží sa myslieť ako tréner a ako hráč, ktorý môže niekedy trénovať a musí poznať všetky úlohy v danej funkcii.

Medzi vionistami by ste včera nenašli slabého hráča. Ani Peter Čögley, proti Trenčanom extra motivovaný, nedaroval súperovi ani steblo trávy zadarmo. (zdroj: Jozef Bedej)

Čo ste vlastne sledovali zaradením Čögleya na post šestky? Bola to reakcia na Trenčín alebo na situáciu v kádri, prípadne oživenie hry?

Reakcia na aktuálnu situáciu, možno výkonnosť a formu jednotlivých hráčov. Nemáme extra široký káder, nemáme úplne všetky hráčske funkcie na sto percent zdvojené. Tým pádom tá práca tu je trošku špecifická a vždy sa snažím v pravom momente vyťažiť maximum, aby zdraví a na sto percent pripravení hráči podali čo najlepší výkon.

Hráči pôsobili naozaj živo, nie unavene ako v niektorých zápasoch. Čím ste ich prebudili? Alebo ich v semifinále o európske poháre bolo vôbec potrebné prebudiť?

Je to obrovská motivácia. Vieme, o čo hráme, uvedomujeme si aj našu silu. Namotivovanie na zápas prebiehalo vzájomne, z mojej strany aj zo strany hráčov, ktorí sú inteligentní. Vedia si povedať, že to, čím sme sa v pár zápasoch prezentovali, už stačilo a že teraz je správny čas, kedy musíme vytiahnuť poslednú energiu, ktorú máme.

V sobotu ste v Žiline (1:5) inkasovali viackrát, než ste chceli. Ako na ňu teraz?

Ideme hrať proti najlepšiemu trénerovi Fortuna ligy. Proti najlepšiemu strelcovi. Proti tímu, ktorý má extrémne veľa talentovaných hráčov s obrovskými predpokladmi do budúcnosti s prepracovaným systémom, ktorý funguje a hráči ho plnia na sto percent. Žilina hrá doma na umelej tráve, kde sila ešte rastie. Je to pre nás obrovská výzva veľká vec. Sme deväťdesiat minút od možno nejakého ďalšieho kroku.

Nevídané, neslýchané. Futbalisti Zlatých Moraviec až do posledného dňa ligy siahajú po priamej miestenke do pohárovej Európy! Veľký sen, ktorým by naplno vyrazili dych celému Slovensku, si môžu splniť v piatok. (zdroj: Jozef Bedej)

Prichystali ste si prekvapenia na Trenčín, očakávajú sa od vás prekvapenia aj na Žilinu...

Vždy sa snažíme prekvapiť.

Historické míľniky, ktoré FC ViOn pod vašim vedením dosiahol, sa už rátajú na prstoch dvoch rúk. Klub však nikdy nevyhral v Žiline. Budete s touto informáciou pracovať ako s motiváciou?

Pracujeme so všetkými možnými dostupnými informáciami, ktoré sa nám ponúkajú, a snažíme sa ich využiť v náš prospech.