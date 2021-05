Malý futbal: Nitra siaha na zlato

Niké Superliga v malom futbale finišuje, tím spod Zobora je zatiaľ v tejto sezóne nezastaviteľný.

26. máj 2021 o 11:50 Martin Kilian

Slovenský zväz malého futbalu v posledných rokoch stále napreduje. Okrem lokálnych súťaží (mestských líg) a reprezentačných akcií organizuje aj celoslovenskú Niké Superligu. Jej aktuálny ročník už spoznal finalistov, jedným z nich je mužstvo Nitry.

„Túto sezónu vnímam ako prelomovú, pretože v prvých dvoch ročníky sa nám nepodarilo postúpiť zo skupiny. V tejto tretej sa nám darilo nad očakávanie, vyhrali sme skupinu bez straty bodu, kde sme porazili vicemajstrov z Prešova a majstra z Košíc," rozhovoril sa manažér mužstva Branislav Adámek.

V utorňajšom semifinále proti Bratislave (2:0) chalani nadviazali na dobré výkony, bojovali a siahali až na dno svojich síl. öV dôležitých momentoch nás podržal vo forme chytajúci Ľuboš Rusnák. Samozrejme, mohol by som menovať každého jedného, ale v konečnom dôsledku sme ako partia ťahali za jeden koniec povrazu. Verím, že si niektorí chalani svojimi výkonmi pootvorili dvierka do reprezentácie SR v malom futbale," pokračoval Adámek.

Družstvo vedie hrajúci tréner Peter Peciar, aktuálne mu však beží disciplinárny trest.

„Semifinále nám vyšlo tak, ako sme si to predstavovali. Vypadli nám zo zostavy dvaja dôležití hráči - „Peco“ a „Trky“ (pozn.: Peciar, Trnka), ale nerozhodilo to našu hru a myslím, si že sme sa viac zomkli ako mužstvo. Hrali sme koncentrovane a súpera sme prakticky do ničoho nepustili, takže vo finále sme zaslúžene," hovorí kapitán Matej Porubský.

Následne zhodnotil aj účinkovanie v celom ročníku. „Ukázali sme veľkú tímovosť v každom zápase. Nestratili sme zatiaľ ani bod a pevne verím, že to tak zostane aj po finálovom zápase. Klobúk dolu pred každým jedným hráčom a hlavne pred manažérom Braňom Adámekom, bez ktorého by sme sa takto ďaleko určite nedostali. Nie vždy je to len o hráčoch a za to mu ďakujeme," dodal Matej Porubský.