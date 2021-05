Vyrába minirepliky krojov. Oblieka do nich bábiky

Pani Alžbete pomáhajú najmä historické fotky.

27. máj 2021 o 9:30 Dominika Cunevová

NITRA. Alžbeta Gyepesová z Dolných Obdokoviec si pre zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov zvolila skutočne originálny spôsob. Už roky sa venuje šitiu zmenšených krojov, do ktorých odieva bábiky.

Časť zbierky jej výtvorov môžete vidieť aj v KOS v Nitre do 28. mája.

Jej babka šila pre celú dedinu

„Ja som sa do toho narodila. Keď som chodila do školy, učili nás na ručných prácach vyšívať, štrikovať, háčkovať a viem to doteraz. A teraz, keď som na dôchodku, vypĺňa mi to voľný čas,“ zhodnotila optimisticky naladená seniorka.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítajte si tiež Nechala prácu a rozhodla sa živiť záľubou. Jej šperky učarovali ľuďom z mnohých krajín Čítajte

Nadanie zdedila po svojej prababke, ktorá ako obecná krajčírka šila tradičný ľudový odev nielen pre miestnych z Dolných Obdokoviec, ale aj pre celé blízke okolie.

Blízky vzťah nielen k folklóru, ale aj ručným prácam sa v nej zakorenil aj vďaka prostrediu, v ktorom vyrastala.

„Naši dedinčania mali role a pestovali konope. Pamätám sa na to, ako ju vyťahovali a spracovávali – máčali v potoku, robili nite, či tkali na krosnách. Všetko som to v detstve zažila. Obdivujem, ako boli v minulosti schopní vyrobiť všetko – od nite po celý odev. A ja chcem zachovať ich dedičstvo.“

Staré aj nové látky

Podnetom k šitiu bolo aj to, že v 15 rokoch sa pridala k folklórnemu súboru a potrebovala vlastný kroj. V skrini v pivnici ho má dodnes a stále jej padne ako uliaty. Kroj zdedila aj po mame a niektoré jej dali ľudia. Starobylé odevy odložila a niektoré využila pri tvorbe nových kúskov.

„Také látky sa už dajú zohnať len ťažko. Zo začiatku som rozobrala starú sukňu a z nej som vedela vyrobiť oblečenie pre viacero bábik. Teraz mi už dosť pomáha aj internet.“

Prečítajte si tiež Dva Desmody sa pripravujú na koncertovanie. Kulyho nahradí rocková hviezda zo Superstar Čítajte

Iná obec, iné šaty