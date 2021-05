Z nitrianskeho volejbalistu bude legionár

Odchovanec klubu pod Zoborom sa túži presadiť v zahraničí.

31. máj 2021 o 13:00 Martin Kilian

Dvadsaťdvaročný Marek Gergely prijal ponuku rakúskeho klubu SK Zadruga Aich/Dob. Odchovanec Nitry v minulej sezóne hral za VKP Bratislava, predtým krátko aj v Trenčíne. S materským klubom získal v roku 2019 extraligový bronz a juniorský titul.

Jeho novým zamestnávateľom je rakúsky vicemajster, v ktorom v minulosti pôsobili viacerí Slováci, napríklad Mlynarčík či Petráš. „Podpísal som kontrakt na dva roky. Novým trénerom mužstva sa stal Chorvát Ratko Peris. Už dvanásty rok bude v klube slovenský blokár Michal Hruška. Z ďalších legionárov sú zatiaľ známi poľský nahrávač Podlesny a ruský univerzál Jeliazkov,“ hovorí 22-ročný Gergely.

Článok pokračuje pod video reklamou

Jeho nový klub bude okrem rakúskej ligy účinkovať aj v stredoeurópskej Mevze a takisto v európskom pohári. „Buď to bude CEV Cup alebo dokonca Champions League, a to v prípade, ak by sa majstrovský Graz do nej neprihlásil,“ vysvetľuje „Gregi“.

Prečítajte si Romana počúvla srdce, má veľkú motiváciu Čítajte

Zmenu v kariére vníma pozitívne. „Je to určite krok vpred. Samozrejme, súvisí s tým aj odlúčenie od blízkych, ale zasa nie je až tak ďaleko. Je to výzva, na ktorú sa teším. Verím, že si vybojujem svoje miesto v základe,“ netají svoje ciele.

Na Marekovom volejbalovom raste malo doma v Nitre podiel niekoľko trénerov. „Začínal som u pani Elenky Gregušovej a mojej tety Veroniky Čitáriovej. Prešiel som aj rukami oboch Andovcov a nesmiem zabudnúť ani na trénerské duo Paška - Mikušovič počas mládežníckej kariéry. Jedno extra poďakovanie by som chcel venovať trénerovi Šalatovi. Samozrejme, najväčšia vďaka patrí mojej mamine, bratovi a celej rodine, ktorá ma podporuje najviac, ako vie,“ dodal študent tretieho ročníka UKF, ktorého o pár dní čaká obhajoba bakalárskej práce.

Mareka Gergelyho nájdete aj na instagrame: www.instagram.com/marekgergely