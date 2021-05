Keď úraduje GloVAR. Európsky sen žil 41 minút, teraz ViOn loví posily

Šéf slovenských arbitrov Marián Ružbarský sa ku penaltám vyjadrí až po stredajšom zasadnutí Komisie rozhoodcov.

31. máj 2021 o 14:11 Martin Kilian ml.

Zlaté Moravce v Žiline nikdy nevyhrali, lenže v piatok tam po desiatich rokoch strelili dva góly a prvýkrát v histórii viedli 2:0! Prítomní si neveriacky pretierali oči, keď do bezchybných centrov Kyziridisa skočili Balaj hlavou a Hrnčár nohou.

Dovtedy i potom to bolo o útočnej nadvláde supertalentovaných domácich. Koncom prvého polčasu vyrovnali na 2:2 z penált Bičachčjana, ktoré vyvolali diskusiu, a obetavého outsidera v predĺžení dorazili Jibrilom (3:2).

A tak sa krásne rozbehnuté meniny majiteľa klubu Viliama Ondrejku napokon pokazili.

Ružbarský: Zanalyzujeme si to

Tlak „šošonov“ pred pauzou vyústil do troch horúcich momentov v šestnástke FC ViOn. Rozhodca Filip Glova sa radil s videoasistentom Ivanom Kružliakom (dvojka a jednotka Slovenska na medzinárodnej listine) – očividné prišliapnutie kopačky Ďuriša neodpískal, zato Čonkove sotenie Rusnáka i Kurminowského preletenie cez Chovana áno, hoci prvá situácia vyzerala byť mimo pokutového územia a druhá ako bežný kontakt. Hráči favorita obom pádom pridali, Glova ich „penaltovo“ posúdil až po hodných chvíľach strávených pred obrazovkou VAR-u, ibaže mimoriadne necitlivo, ako sa nám zdalo zo záberov záznamu.

„Vieme, že chalani zo Žiliny sú silní jeden na jedného, spravili dobré kľučky a využili, že sme ich šmykli. Penalty s prehľadom premenili a dostali sa na koňa. Nemyslím si, že by som sa mohol vyjadrovať k jedenástkam. Máme tu VAR, keď to už rozhodca odpíska, asi to penalta bola. Nechcem sa k tomu vyjadrovať a zbytočne sa v tom rýpať, či boli. Asi boli. Nechcem zbytočne rozprúdiť diskusiu a povedať niečo zlé,“ konštatoval Filip Balaj.

Ani David Hrnčár nestrieľal ostré obvinenia: „Jedna penalta, druhá, ďalší riskantný zákrok, potom zasa VAR, tiež som už nevedel, čo bol faul a čo nie, to bolo celkom zaujímavé.“

Marián Ružbarský, predseda Komisie rozhodcov SFZ, nám včera povedal: „Na stredajšom zasadnutí Komisie rozhodcov si pozrieme pohľady z viacerých kamier, situácie zanalyzujeme a zaujmeme stanovisko.“

„Vyjadrím sa až po zasadnutí Komisie rozhodcov,“ svorne dodal Filip Glova, ktorý očividne nebol v najlepšej pohode, veď v 79. min. sa rýchlo opravil, keď hosťovi Grozdanovskému po taktickom faule namiesto žltej karty omylom ukázal červenú.

Benkovský skryl emócie

Asistent trénera Jozef Novota vyfasoval červenú kartu za protesty, v hosťoch sa bila krivda s frustráciou, kouč Ľuboš Benkovský im však v pauze majstrovsky schladil horúce hlavy a znovu ich pripútal k taktickým pokynom v „autobuse“ zaparkovanom vo vlastnej šestnástke.

Defenzíva striehla na špičkách, brankár Chovan končekmi prstov vzal víťazný gól Bernátovi a Tóth akrobaticky Jibrilovi, ktorý však v 101. minúte predĺženia už doťukol pas výborného Kaprálika (3:2). Zlaté Moravce sa ešte vzopreli, posledné kusy poslednej energie vložili do útoku, Balaj nebezpečne zakončoval na zadnej žrdi, ale európsky sen už bol fuč. Pachuť z úst ľahko nezmizne, ale hrdosť na najlepšiu ligovú sezónu v dejinách je viac.

„Hráči išli na dno svojich síl a prekonali svoje hranice. Za to im ešte raz ďakujem. Na záver sezóny ukázali charakter a prácu, ktorú sme robili počas celého roku. Chýbalo možno pár minút, aby sme to dotiahli tam, kam sme chceli. Sezóna bola historická a vynikajúca. Ukázali sme, že aj v skromných podmienkach sa dajú robiť veľké výsledky,“ hájil kolektív tréner Ľuboš Benkovský.

Spýtali sme sa ho, či cíti pocit krivdy. „Nepovedal by som, že pocit krivdy, skôr sklamania. Vyjadrovať ku krivde sa nedá – my to vidíme z čiary, nedá sa presne povedať, či bola alebo nebola. Na to tam je rozhodca, on musí rozhodnúť na základe svojho vedomia a svedomia, ktoré my nikdy nedokážeme ovplyvniť,“ nebedákal a profesionálne skryl emócie.

V hre príchod zaujímavých stredopoliarov

Na ViOne už pozerajú vpred, makajú, aby historické piate miesto a boj o Konferenčnú ligu UEFA do posledného dňa sezóny nebolo iba vystrelenou motykou. Cez víkend už na ihrisko nabehli stroje a robotníci, trávnik sa zarovnáva. Na letnú prípravu by sa tím mal zísť v pondelok 14. júna, a to bez hviezd Balaja (Cracovia Krakov) a Hrnčára (Slovan). Klub ešte neinformoval o prípadnom pokračovaní hráčov ako Ďubek, Tóth, Chren, Orávik, Grozdanovski alebo Moško.

V zákulisí sa naplno debatuje o chystaných posilách, aj o dvoch zaujímavých stredopoliaroch.