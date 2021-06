Mladý zápasník z Nitry úspešný na ME

V bulharskej Sofii sa uskutočnili majstrovstvá Európy zápasníkov do 15 rokov.

2. jún 2021 o 7:00 Martin Kilian

Z jedenástich reprezentantov Slovenska sa najviac darilo Michalovi Berkovi (z klubu AC Nitra), ktorý v hmotnostnej kategórii do 85 kg obsadil 5. miesto zo 17 borcov.

Štrnásťročný žiak Športového gymnázia v Nitre najskôr hladko porazil súperov z Lotyšska a Izraela. V semifinále ho čakal skúsený Bielorus, na ktorého nestačil, ale prehral s cťou. V boji o tretie miesto zvíťazil ukrajinský súper na technickú prevahu.

"Z Miškovho výkonu a piateho miesta sa veľmi tešíme. Sme nesmierne radi, že sa naši mladí zápasníci nestrácajú medzi tými najlepšími z Európy, a to napriek dlhej pauze spojenej s pandemickými opatreniami. Miško do bojov nastúpil po dlhej pauze, bez jediného sústredenia a prípravných súťaží. Do zápasov dal veľkú bojovnosť a srdce. Mnohí by si od neho mohli zobrať príklad. Má veľký potenciál a veríme, že to ešte ukáže," vyjadril sa tréner Ivan Molnár.