Morvayovi sa plní sen. Čo na to hovorí Matej Tóth?

Nitrianska chodecká úderka bude na olympijských hrách opäť početnejšia.

2. jún 2021 o 17:07 Martin Kilian

Michal Morvay a Matej Tóth sa spolu postavia na štart chôdze na 50 km na tohtoročných OH. (Zdroj: ms)

Michal Morvay sa stal po Matejovi Tóthovi len druhým slovenským atlétom, kvalifikovaným na tohtoročnú olympiádu v Tokiu. Obaja nastúpia v tej istej disciplíne – chôdzi na 50 km.

Podarilo sa mu to vďaka tohtoročnému osobnému rekordu 3:57:59, ktorý zašiel v Dudinciach len šesť týždňov po artroskopii kolena.

Dvadsaťštyriročný Nitran, ktorý ako mládežník prešiel od futbalu k atletike, netají nadšenie. „Je to skvelé, že môj sen sa splní. Veril som, že pokiaľ dám do toho sto percent, tak sa na štart na olympiáde postavím. Som druhý potvrdený atlét po Maťovi Tóthovi, takže je to krásny pocit,“ hovorí trojnásobný majster Slovenska.

Michal Morvay (vpravo) s trénerom Matejom Spišiakom. (zdroj: Martin Kilian)

Ďalej sa dočítate aj toto: * ako vníma Morvayovu kvalifikáciu Matej Tóth (olympijský víťaz z Ria 2016) * ktoré charakterové vlastnosti vyzdvihuje tréner Matej Spišiak * aké bude mať Michal ambície v Japonsku * ako opísal Michala Matej Tóth, čo pozitívne a čo negatívne na ňom vidí * ako by Matej Tóth porovnal Morvaya a seba v jeho veku a prečo bude toto porovnanie bezpredmetné * ktorí ďalší Nitrania ešte bojujú o Tokio