Do bývalého kina v Nitre sa vráti kultúra, štyria už dostali výpoveď

Kinosála roky slúžila ako exekučný sklad. V budúcnosti sa v nej majú konať kultúrne podujatia. Podmienkou je nový projekt protipožiarnej ochrany vrátane únikových východov.

3. jún 2021 o 12:41 Miriam Hojčušová

NITRA. Štyri prevádzky v bývalom kine Lipa na Chrenovej dostali výpovede z nájmu. Je možné, že budú nasledovať ďalšie.

Po 21 rokoch má skončiť aj pohostinstvo. Jeho majiteľ Ľuboš Kolár hovorí, že zamestnáva štyroch ľudí.

„Majú malé deti a teraz kde pôjdu, kto ich zamestná v takýchto podmienkach?“ pýta sa. Avizuje, že ľudia sú pripravení rozbehnúť petíciu.

Pôvodne mali zostať

Mesto už vlani informovalo, že sa do Lipy vráti kultúra. Začiatkom roka zastupiteľstvo schválilo zámer prenajať nefunkčnú kinosálu a ďalšie nebytové priestory Produkčnej Jednotke.

Viacerí poslanci sa vtedy vyjadrovali, že by sa to nemalo dotknúť existujúcich nájomcov. Realita je však iná. Na májovom zastupiteľstve na to upozornil nezaradený poslanec Peter Košťál. Kolegov vyzval, aby tomu zabránili.

„Na obhliadke priestorov Lipy sme boli ubezpečení, že prevádzky tam zostanú. No tri týždne dozadu ma oslovili štyri, že dostali od Službytu výpoveď. Zistil som, že príkaz dal primátor,“ netajil rozhorčenie Košťál.

„Lipu meníme na účel, kvôli ktorému vznikla, teda na kultúru. Ak chceme toto srdce Chrenovej oživiť, aby mohli chodiť na podujatia stovky ľudí, musí priestor spĺňať bezpečnostné podmienky,“ reagoval viceprimátor Miloslav Špoták.

Dodal, že nutnosť výpovedí pre niektoré prevádzky vznikla „až po hlbšom oboznámení sa so stavom objektu a s podmienkami jeho sfunkčnenia“.

Kino nahradila komercia

Pôvodne bolo v Lipe iba kino. Keď ho zavreli, v budove pribudli komerčné prevádzky, najmä obchody a služby. Kinosála slúži na uskladnenie inventáru z exekuovaných bytov.