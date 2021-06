Čoskoro by mala byť Vrábľanom k dispozícii nová cyklolávka

V júni začnú práce aj na druhej etape projektu cyklotrasy.

3. jún 2021 o 15:50 Dominika Cunevová

VRÁBLE. Vrábeľskí cyklisti by už cez leto mohli využívať cyklolávku, ktorá povedie ponad rieku Žitava. Využiteľná šírka lávky z dvoch komponentov bude päť metrov. Práce na diele, ktoré vykonáva firma KTC, by mali byť hotové do konca tohto mesiaca.

„Následne budú dokončené pripojovacie chodníky k lávke smerom k Základná škola s materskou školou Lúky a tiež smerom k priemyselnému parku. Ukončenie týchto prác predpokladáme k 15. júla,“ doplnila samospráva.

Z dôvodu osádzania komponentov na lávke ponad rieku Žitava, mesto upozorňuje cyklistov na obmedzenie premávky v tomto úseku.

V súčasnej dobe prebieha budovanie úschovne pre bicykle a kolobežky v areáli ZŠ MŠ Lúky. Mala by byť hotové od konca budúceho týždňa. V uzamknutom priestore si bude môcť bezpečne odložiť dopravné prostriedky 56 ľudí.

Úschovňa pre bicykle a kolobežky v areáli ZŠ MŠ Lúky. (zdroj: Mesto Vráble)

V júni začnú práce aj na druhej etape projektu cyklotrasy. Tá zahŕňa 200-metrový úsek cyklochodníka pred ZŠ MŠ Lúky, cestou pred školou a priľahlý chodník.

Súbežne sa pripravuje projektová dokumentácia tretej etapy pre prípadné vyhlásenie výzvy a podanie žiadosti. Tá by mala zahŕňať južnú trasu od dyčianskej lávky smerom k premosteniu Kováčovského potoka, následne k čističke odpadových vôd a pri Zbernom dvore k vyústeniu na Štúrovu ulicu, ako aj severnú zameranú na premostenie potoka Širočina a následne po hrádzi rieky Žitava k ohajskému mostu.

„Mesto Vráble aktívne vstupuje aj do prípravy projektovej dokumentácie pre budúcu okružnú križovatku. V rámci toho presadzujeme naprojektovanie aj cyklochodníka v tomto priestore,“ dodal magistrát.

Prvá etapa budovania cyklotrasy vo Vrábľoch tvorí približne 900 metrov upraveného cyklochodníka, odpočívadlo pri dyčianskej lávke, premostenie cyklolávkou ponad rieku Žitava a úschovňu v areáli ZŠ MŠ Lúky.