Boj o nitriansku frekvenciu 105,9 MHz je ukončený. Rádio Plus nahradí nové subžánrové rádio

Vysielateľ prešvihol termín žiadosti o predĺženie licencie. Neskoro skontroloval poštu.

4. jún 2021 o 18:00 Dominika Cunevová

NITRA. Rada pre vysielanie a retransmisiu definitívne rozhodla o udelení frekvencie 105,9 MHz v Nitre, ktorú v súčasnosti využíva univerzitné Rádio Plus. Z piatich uchádzačov, ktorí jej deň predtým verejne prostredníctvom videohovoru prezentovali svoje projekty, rada nakoniec vybrala projekt Sub FM.

Neskontrolovali včas schránku

Okrem dvoch spomenutých rádií sa o frekvenciu uchádzali Rádio Mária Slovensko, Rádio Aetter a Dance radio. Do „boja“ o frekvenciu sa podľa Rady Rádio Plus muselo prihlásiť z dôvodu, že o predĺženie licencie nepožiadalo v zákonom uvedenej lehote.

„Paradoxom je, že Rádio Plus malo mať predĺženú licenciu automaticky na ďalších 8 rokov bez toho, aby muselo o licenciu znovu žiadať. Žiaľ, napriek tomu, že licencia je platná do 26. septembra 2022, musí spoločnosť, ktorá už vysiela, túto skutočnosť deklarovať 18 mesiacov vopred. Rada vyzve vysielateľa a ten sa vyjadrí,“ vysvetlil zakladateľ Rádia Plus Jaroslav Dóczy.

Informácia o končiacej licencii síce prišla, ale len do elektronickej schránky Slovensko.sk. Keď vysielateľ preveroval schránku, zistil, že už je po termíne, preto musel požiadať o licenciu znovu.

„Pracovníci kancelárie Rady potvrdili, že členovia, ktorí budú žiadosti posudzovať, budú brať túto skutočnosť do úvahy. Predsa len to boli nemalé investície do techniky, vysielača, anténneho systému a nakoniec aj do samotnej koordinácie frekvencie pre Nitru,“ uviedol Dóczy, súčasný riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre.

