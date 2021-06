Šaľa hlási odchody opôr a niekoľko nových tvárí

Hádzanársku sezónu žien bilancuje predseda klubu.

5. jún 2021 o 14:10 Martin Kilian

Hádzanárky Šale obsadili v 12-člennej česko-slovenskej interlige šieste miesto a sezónu zakončili ziskom bronzu v slovenskom play-off, keď v semifinále potrápili Dunajskú Stredu, ktorá disponovala skúsenejším kádrom.

Celý článok prinesie v pondelok týždenník MY Nitrianske noviny.

Predseda klubu Marek KURŇAVA zhodnotil uplynulú sezónu a aj načrtol čo-to k budúcnosti.

V MOL lige ste figurovali v tabuľke nižšie ako v minulosti. Ako ste boli spokojní s hrou a výsledkami?

Skutočné umiestnenie nezodpovedá našim predstavám a jesenná časť súťaže nám nevyšla, to treba otvorene priznať. Mohli by sme sa vyhovárať na to, že okrem troch hráčok všetky prekonali postupne ochorenie Covid-19, že sme kvôli tomu neodkladali zápasy, ale podobné problémy malo viacej klubov a každý sa s tým musel viac či menej vysporiadať. Spätne ma mrzia až štyri prehry o jediný gól, ale boli sme trpezliví, verili sme trénerom a hráčkam. Na jar sa naša hra zlepšila a porazili sme aj Olomouc, Slaviu, ktoré skončili v tabuľke pred nami, a v predposlednom zápase sme hrali vyrovnanú partiu aj s lídrom MOL ligy v Moste.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako hodnotíte účinkovanie tímu v slovenskom play-off?

V play-off sme doplatili na to, že sme nepremieňali gólové šance, ktorých sme si vedeli vypracovať dostatok na to, aby sme do finále postúpili. V treťom rozhodujúcom zápase s Dunajskou Stredou som veril, že v druhom polčase zápas otočíme vo svoj prospech, kondične sme vyzerali lepšie, avšak aj napriek bojovnému výkonu sme pokračovali v zahadzovaní šancí. Treba športovo uznať, že do finále postúpilo lepšie družstvo z Dunajskej Stredy.

Sérii o tretie miesto s Prešovom sa dá vytknúť len prvý polčas úvodného duelu, ktorý sme napriek tomu dokázali otočiť a vyhrať. V druhom zápase, poslednom v sezóne, sme už hrali svoju hru a nastúpili všetky hráčky, ktoré mal tréner k dispozícii.