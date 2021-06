Prvou posilou Slovák z Česka, témou odchody dvoch mladíkov

Prečo sa hokejová Nitra nezúčastní Tipsport Kaufland Cupu?

7. jún 2021 o 6:16 Martin Kilian ml.

Hokejisti Nitry po vyradení so Slovanom v play-off už od 7. júna trénujú spoločne a okrem posilňovne vďaka ústretovosti mesta netradične skoro už aj na ľade (prioritne slúži mládežníkom), kde si vynahrádzajú zimné mesiace, keď opatrenia zakazovali trénovať.

V uhorkovej sezóne zatiaľ rátajú sedem spečatených odchodov, manažment má pripravené aj nové mená, ale nebil sa o mediálny priestor cez majstrovstvá sveta, kde mal HK najviac reprezentantov (Holešinský, Nemec) od roku 2006 (Kováčik, Kollár, Milo).

Isté odchody z Nitry Slovák (Košice) Kollár (Brno) Dauda (N. Zámky) Cowley (Angers) Hřebíček (Žilina) Finlay (Tingsryd) Ege (?)

Prvá lastovička priletela z Česka – čochvíľa 22-ročný útočník Jozef Baláž. Odchovanec Liptovského Mikuláša strávil vo Vítkoviciach osem sezón so 46 štartmi v extralige. Slovensko reprezentoval na majstrovstvách sveta do 18 i 20 rokov.

„Ide o mladého talentovaného hráča. Vidíme v ňom potenciál. Mal ponuky i z iných slovenských klubov. Veríme, že bude jedným z plejády hráčov, ktorí u nás dostali šancu a stali sa nosnými hráčmi alebo sa posunuli do lepších líg,“ povedal nám prezident klubu Miroslav Kováčik.

Balážov príchod je dizajnovaný do roky opakovanej nitrianskej hokejovej rovnice – neznámy mladík dostane šancu i čas na ľade, na aký by inde čakal márne, takisto dozor expertov v zlepšovaní hráčov, a už je v pomyselnom boxe autodráhy, pričom je iba na ňom, či z neho vyštartuje za úspešnou kariérou.

„V kontakte sme pár týždňov. Volal mi pán Chrenko, že ma chce do tímu. Po našej debate som si pozisťoval ďalšie informácie, popýtal som sa aj Martina Bodáka a hneď som prišiel na to, že Nitra bude pre mňa najlepšia voľba. Chcem s tímom skončiť čo najlepšie a hrať čo najviac,“ vysvetlil Jozef Baláž, o ktorého mali záujem aj Košice, Poprad a Banská Bystrica.

Na listinu odchodov však ešte môžu priskočiť ďalšie mená. Aktuálne sa zdá, že pokračovať nebude Jakub Minárik, o ktorého má záujem Trenčín. Z Česka zas poškuľujú po reprezentantovi Adriánovi Holešinskom, jeho odchod však nateraz údajne nie je horúci. Naopak, pomaly sa lúči Daniil Fominych, ktorý sa „predal“ výkonmi v príprave na MS.

„Rád by som si vyskúšal zahraničie. Mám viacero ponúk, preberám ich s rodinou a s agentom. V Nitre už s najvyššou pravdepodobnosťou neostanem,“ prezradil Fominych pre MY Nitrianske noviny.

Vedenie nepanikári, nových lídrov bude hľadať vo vlastnej kuchyni, ale aj na zozname posíl.

„Netreba očakávať veľa príchodov. Kostra mužstva je podpísaná. S nosnými hráčmi, s ktorými sme sa chceli dohodnúť, sme sa dohodli. Niekto ešte určite príde, skôr cudzinec. Ku koncu týždňa by sme mali mať jasno aj ohľadom brankárskeho postu. Som presvedčený o tom, že opäť vyskladáme konkurencieschopné mužstvo,“ prisľúbil Kováčik a pridal zamyslenie: „Najradšej by sme mali celý tím zo slovenských hráčov, ale nie je to také jednoduché. Vieme, že najlepších sa nám na Slovensku nepodarí dlhodobo udržať. Akonáhle niekto vyskočí, siahnu po ňom minimálne české kluby. Pre chalanov je samozrejme dobré, že sa z Nitry môžu dostať do lepších líg za lepšími podmienkami.“

Mimochodom, hoci corgoni v uplynulej sezóne vyhrali Tipsport Kaufland Cup, tentoraz sa ho nezúčastnia.

„Zväz dlho otáľal, či sa pohár vôbec uskutoční. Napriek našim urgenciám nám nikto nebol schopný odpovedať. My sme však museli riešiť program prípravných zápasov. Prvá zmienka o pohári, či sa ho chceme zúčastniť, prišla zo zväzu až 26. mája, keď sme už mali hotový kalendár prípravy. V pohári vidíme význam, tiež nám záleží na propagácii aj prvoligových tímov, ale zväz dlho nekonal a teraz to už nemáme kam vtesnať. Mrzí nás to. Nechceme byť neseriózni voči zahraničným klubom, s ktorými sme sa dohodli,“ vysvetlil prezident HK Nitra.

Nový extraligový ročník by sa podľa predbežných informácií mal začať 24. septembra.

„Zhodla sa na tom väčšina klubov. Ešte to musí odobriť zväz, on riadi ligu. Z jeho strany sme dodnes nedostali žiadny návrh. Nevieme ani, za akých podmienok a akým systémom sa bude hrať nová sezóna. Nakoľko je veľmi neskoro na nejaké zmeny, zostáva nám len dúfať, že zostaneme pri podmienkach z minulej sezóny. Týka sa to napríklad počtu cudzincov alebo mladých hráčov,“ hovoril Kováčik.

„Za väčšinu klubov APHK dopredu hovoríme, že pokiaľ by sa nasledujúca sezóna mala hrať bez divákov alebo iba trebárs s dvestopäťdesiatimi, tak je to pre nás nereálne. Z pomoci, ktorá bola sľúbená profesionálnemu športu, kluby, až na pár výnimiek, nemohli čerpať nič, a to kvôli nastaveným podmienkam. Finančnú situáciu teda riešili cez pôžičky,“ objasnil súvislosti Miroslav Kováčik a dodal, že Nitra na rozdiel od minulého roka plánuje spustiť predaj permanentiek.