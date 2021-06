Chodci v Nitre sa sťažujú na kolobežkárov. Idú rýchlo, parkujú hocikde

Polícia eviduje tri nehody kolobežkárov v Nitre.

7. jún 2021 o 19:13 Miriam Hojčušová

NITRA. Mnohým sa už stalo, že na chodníku okolo nich prefrčala veľkou rýchlosťou elektrická kolobežka. „Stačil okamih, stačil jeden krok, a boli by sme obidvaja na zemi – ja aj jazdec,“ hovorí pani Helena.

Opakovane to zažila na Párovciach, a to aj pred potravinami: „Hoci tam bolo veľa ľudí, jazdec nespomalil. Pritom po chodníku môže ísť len rýchlosťou chôdze. Je to veľká nezodpovednosť. Ale nikde som to nehlásila, načo? Nemalo by to zmysel.“

Telefonujú kolobežkári

Sťažnosti na kolobežkárov sa množia na sociálnej sieti. Ľudia tiež kritizujú, že sú zdieľané kolobežky často odparkované v strede chodníka, zverejňujú fotky.

Na mestskej polícii žiadne takéto sťažnosti nemajú. „Telefonujú nám len kolobežkári. Volajú, že im nejde kolobežka, pýtajú sa, kde to majú nahlásiť,“ hovorí zástupca náčelníka Pavel Sabo.

Mestská polícia však problémy eviduje, viacerým kolobežkárom už dohovárala. Pokutu im ešte neuložila. Minimálne jednému privolala sanitku – utrpel zranenia pri páde na Mostnej.

V Nitre je okolo dvesto zdieľaných kolobežiek Bolt. (zdroj: mh)

Mesto radí volať políciu

Ľudia sa zatiaľ nesťažujú ani na radnici. „Vnímame však diskusie na FB, kde sa sťažujú na odstavovanie kolobežiek tak, že tvoria bariéru chodcom,“ povedal hovorca Tomáš Holúbek.

Dodal, že mesto požiadalo spoločnosť Bolt (prevádzkuje zdieľané kolobežky), aby dôslednejšie kontrolovala fotografie – každý užívateľ kolobežky musí odfotiť, ako zaparkoval.