Pavlovič šikovne vymyslel otočku Imeľa, krásny gól najmladšieho. Bude liga v Nitre aj od leta?

Béčko FC v nedeľu s Imeľom (1:3) zaplatilo daň za vekový priemer zostavy (18,5).

8. jún 2021 o 0:04 Martin Kilian ml.

To bol gól! Mládežnícky reprezentant Robert Stareček – mimochodom vnuk prezidenta ŠKF Sereď – namieril k žrdi z vyše 20 metrov (v zázname od času 45:00) a korunoval kompaktný prvý polčas hostí.

Mladučkí Nitrania začali organizovanejšie než predtým s Vrábľami (0:1), prospelo nasadenie Róberta Kóšu, páčil sa odvážny sklz Matúša Móriho, ktorým vyfúkol tutovku Kováčovi.

Krásnemu priamemu kopu (po faule na Tomáša Hambáleka) predchádzala bravúra brankára, Ľubomír Krátky vyrazil penaltu Tomášovi Oršolíkovi (v zázname od času 40:00).

Juniorka Nitry (na fotke krídelník Andrej Pekár a tréner Augustín Antalík) sa po prvom polčase usmievala po dobrom taktickom výkone, v druhom však schytala slušnú treťoligovú školu. (zdroj: Martin Kilian ml.)

„Asi od dvanástich trénujem priame kopy, dal som z nich už zopár gólov. Myslel som si, že to je na mňa priďaleko, ale chalani ma posmelili,“ rozprával 17-ročný stopér Stareček, v nedeľu najmladší na ihrisku, o prvom „mužskom“ góle v už druhom zápase.

Zdolaný tréner Augustín Antalík hodnotil: „Rovnako ako pred týždňom to bol snaživý výkon. Očakával som, že jedenástka voči nám, podľa mňa nesprávne odpískaná, chalanov viac drzo nahnevá. Inkasovali sme po našich chybách, hlavne po školáckych vzadu. Po prestriedaní niektorí noví hráči nenahradili hráčov z prvého polčasu. Ale to je normálne, učia sa na seniorský futbal.“

„Že je 0:1? Nevadí, veď ešte je tu celý druhý polčas,“ povedal nám v neformálnej debate cez prestávku medzi dejstvami tréner Milan Pavlovič a jeho Imeľ skutočne otočil. (zdroj: Martin Kilian ml.)

Imeľ si totiž v azyle v Nesvadoch po obrátke dupol. Do otočky zavelili ex-Nitrania – dobre hrajúci Frederik Domasta dvoma asistenciami (trafili sa Boros a dvakrát dôrazný Kováč) a netradičnou motiváciou aj tréner Milan Pavlovič.

„Po dlhej prestávke veľmi dobrý treťoligový zápas s dobrou kvalitou po kondičnej stránke. Mladíci z Nitry boli živí. My sme nedali penaltu a viaceré šance. Cez pauzu som hráčom sľúbil, že ak otočia zápas, namiesto troch tréningov v týždni budú mať dva, asi im táto motivácia stačí (smiech). Máme svoje starosti, napríklad pracovné, tréningový proces nie je ideálny, v Imeli sa stavia ihrisko. Mojich chalanov však musím pochváliť, nesmierne sa teším z nášho vynikajúceho výkonu. Vložili sa do zápasu, keby to bolo takto bolo stále, mal by som radosť,“ povedal nám Milan Pavlovič, ktorý postupne vystriedal takmer celý „svoj“ stred poľa.

Martina Halinárová-Jašicová (vľavo) je od minulého týždňa konzultantkou ohľadom kondičnej prípravy mládežníkov FC Nitra. Na zábere s PR manažérom klubu Milanom Lenčéšom, bývalým dvojnásobným vicemajstrom sveta v zápasení voľným štýlom, ktorý zvučnému trénerovi tímu U19 Miroslavovi Karhanovi pomôže s fyzickou prípravou zverencov. (zdroj: Martin Kilian ml.)

Tretiu ligu, ktorú by malo od leta hrať áčko, mali spoza zábradlia ako na dlani aj generality z vedenia FC Nitra, a to spolu s Martinou Halinárovou-Jašicovou, bývalou úspešnou olympijskou biatlonistkou, ktorá by sa mládežníkom mala venovať už na dnešnom tréningu.

Podľa najnovších informácií sa takisto preberá možnosť, že pod Zoborom bude prvá liga aj od leta – údajne je v hre spolupráca so Sereďou, ktorá pre nevyhovujúci štadión naposledy dočasne hrávala v Zlatých Moravciach.

„Túto informáciu neviem potvrdiť ani vyvrátiť,“ reagoval za Sereď generálny manažér Marián Černý.