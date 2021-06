Polícia preveruje, či sa v Nitre strieľalo. David Key hovorí, že promo nepotrebujú

DJ Mairee píše o viacerých výstreloch, spevák David Key hovorí o jednom.

8. jún 2021 o 11:00 Miriam Hojčušová

NITRA. Strieľalo sa pred diskotékovým barom, alebo nie? To teraz preveruje polícia, ktorá sa chystá vypočuť všetkých účastníkov incidentu.

Zároveň hľadá svedkov, „aby svojím svedectvom prispeli k objasneniu objektívnych faktov“.

Incident sa odohral na Kmeťkovej a Mostnej ulici pred vyše týždňom, v noci zo soboty na nedeľu. Začal sa krádežou a podľa niektorých pokračoval streľbu. Informácie sú však rozporuplné.

Jeden alebo viac?

DJ Mairee na sociálnej sieti píše o viacerých výstreloch.

„Padol jeden výstrel, smeroval do zeme. Nevedel som vtedy, že je to plynová pištoľ, no keby ma z takej blízkosti trafil do brucha, je po mne,“ povedal nám na osobnom stretnutí spevák David Key.

Obaja boli v osudný večer na diskotéke v Lune, sprevádzali ich dvaja bývalí účastníci Farmy.

Keď DJ Mairee zistil, že mu niekto ukradol peňaženku, vyšli s Davidom na ulicu. Tam zbadali páchateľa, ktorý vraj pri konfrontácii vytiahol zbraň a strieľal.

„Následne, keď sa nám podarilo ho odzbrojiť, som sa pokúsil dohovoriť mu, aby mi peňaženku vrátil beztrestne a odišiel. Zatĺkal,“ napísal DJ, ktorý dostal päsťou do oka. Zboku ho napadol nejaký muž.

Nechýbali vraj vyhrážky. Páchateľov mali povzbudzovať posádky z okoloidúcich áut.

PR odmieta

„Keď som volal políciu na číslo 158, kričal som, že sa tam strieľa. Musia to mať zaznamenané. Prosil som ich, nech okamžite prídu, že máme strach,“ povedal David Key.

Potvrdil, že v čase streľby neboli exfarmári na ulici. Niektoré portály napriek tomu písali, ako aj im išlo o život. Aj to vzbudilo u časti verejnosti nedôveru.

„Prekrútili to. Vieme, ako funguje bulvár,“ poznamenal David.

Polícia sa ho pýtala, či si nerobia promo. Pracuje aj s verziou, že je streľba vymyslená.

„Toto absolútne odmietam. My PR nepotrebujeme, v novinách sme pravidelne. O streľbe som hovoril do telefónu aj zasahujúcim policajtom,“ reagoval David Key.

Polícia hlásenie o streľbe nepopiera. Podľa hovorkyne Renáty Čuhákovej ju však svedkovia na mieste nepotvrdili. Nezaznamenali ju ani mestské kamery.