Režisér Peter Oravec: Prebrať žezlo po Bednárikovi je pre mňa veľmi osobná vec

Už v septembri plánuje Divadlo Andreja Bagara v Nitre uviesť svetoznámy muzikál Jozef a jeho zázračný farebný plášť. V minulosti ho na slovenskú scénu priniesol aj slávny Jozef Bednárik.

10. jún 2021 o 10:00 Dominika Cunevová

NITRA. Po dlhých mesiacoch príprav sa v Divadle Andreja Bagara v Nitre začal intenzívne skúšať výpravný muzikál Jozef a jeho zázračný farebný plášť. A tvorcovia už teraz sľubujú, že pôjde o veľkolepú multižánrovú šou, ktorú chcú divákom predviesť už v septembri.

Biblický odkaz

Autormi jedného z najúspešnejších svetových muzikálov sú Tim Rice a Andrew Lloyd Webber, ktorý má na konte tituly ako Jesus Christ Superstar, Cats či Fantóm opery.

„Muzikál spracováva biblický príbeh zo Starého zákona o Jozefovi, ktorého bratia predali do otroctva do Egypta a tam sa stal prvým po faraónovi, lebo krajinu i celý svet zachránil pred hladomorom. Na konci jeho bratia prichádzajú do Egypta kupovať obilie, nanovo sa rodina stretne, pričom Jozef vyskúša ich charakter a odpustí im,“ vysvetlil v skratke príbeh režisér Peter Oravec.

Napriek zlovestne znejúcemu deju režisér vraví, že pôjde o veľmi pozitívnu inscenáciu, ktorá ľuďom v ťažkom období pandémie dodá nádej a optimizmus.

„Biblické podobenstvo je v podstate o tom, že po siedmich neúrodných rokoch musia prísť roky úrodné a po všetkom zlom, čo sme prežili, musí nastať zmena a prídu lepšie časy. Preto si myslím, že pri aktuálnej Covidovej situácii a lockdownoch tkvie odkaz pre diváka v tom, že je dobré snívať, veriť svojim snom a pracovať na tom, aby sa naplnili,“ komentoval.

Živý orchester musí byť na základe licencie