Svedkyňa: Monitor, na ktorý bol napojený Sebastián, nebol pokazený

Podľa výpovede mala alarmy vypnúť nervózna sestra.

8. jún 2021 o 20:00 Miriam Hojčušová

NITRA. Centrálny monitor nefungoval, monitor pri lôžku pacienta nealarmoval a na dverách bola plachta, takže sestry nevideli na pacienta.

Takto to podľa výpovedí svedkov vyzeralo na jednotke intenzívnej starostlivosti v januári 2017, keď tam hodinu bez povšimnutia zomieral trojročný Sebastián. Hospitalizovali ho niekoľko hodín predtým s podozrením na cukrovku. Rozvinul sa u neho opuch mozgu.

Na včerajšom pojednávaní vypovedala aj bývalá hlavná sestra z detskej kliniky. V čase, keď sa stal „incident“, nebola v práci, no dostala pokarhanie. Nemocnica to zdôvodnila tým, že je zodpovedná za svoje podriadené - dve zdravotné sestry, ktoré mali službu na JIS.

„Bolo mi povedané, že musím dostať pokarhanie, lebo na mojom oddelení sa niečo odohralo a, bohužiaľ, sa asi odohrať nemalo,“ povedala svedkyňa.

Bývalá hlavná sestra: Monitor nebol pokazený

Obe sestry, Marianna H. a Ingrid S., dostali výpoveď. Spolu s dvomi lekárkami (Silvia L. a Silvia M.) sú obžalované z prečinu usmrtenia. Na pojednávanie však nechodia, súhlasili, aby sa konalo v ich neprítomnosti.

Sudca ich opakovane predvoláva. Ak sa sestry nedostavia, budú sa čítať ich výpovede, ktoré urobili pred policajným vyšetrovateľom.

Informácie, ktoré zazneli na súde, sú znepokojivé. Najšokujúcejšie je, že personál nevedel, že mu zomiera pacient. Sebastiána začali oživovať až hodinu po tom, ako prestal dýchať a zastalo mu srdce.

Monitor, ktorý bol pri chlapčekovej posteli, nealarmoval. Pacient bol pritom hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde mal byť nepretržite sledovaný.

Hlavná sestra včera na súde povedala, že monitor, na ktorý bol napojený pacient, nebol pokazený. Zo servisu ho vrátili s tým, že nie je chybný. Mala sa teda spustiť zvuková aj svetelná signalizácia.

Do záznamu pacienta z osudnej noci však personál o 2.50 zapísal poznámku „monitor nealarmuje“. Práve na základe nej dali prístroj do servisu.

Sestry boli poučené, že alarmy nemôžu stišovať

„Dôvod nealarmovania mi nikto nepovedal,“ vyjadrila sa na súde bývalá hlavná sestra. Dodala, že s obomi sestrami sa na druhý, respektíve tretí deň po incidente rozprávala. Tvrdili, že alarmy neboli vypnuté.

Podľa vyjadrenia svedkyne k nim má prístup každý: „Sestry sa do stroja dostanú, nie je to zablokované. Nie je však prípustné, aby niečo menili alebo vypínali.“

Všetky sestry boli poučené, že alarmy nemôžu byť stišované ani vypínané, museli podpísať dokument. „Myslím si, že takéto poučenie bolo robené v celej nemocnici ešte pred incidentom,“ povedala svedkyňa.

Robili sa podľa nej aj námatkové kontroly. „Po Sebinkovej smrti boli sestry znovu preškolené a poučené.“

V nemocnici zaviedli aj novinku - pri preberaní služieb si každá sestra musí skontrolovať nastavenie monitora, či nie je nič vypnuté: „Odovzdávajú si stav pacienta aj monitora. Ak by niečo zistili, sú povinné to zapisovať do hlásenia.“

Na podnet Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bol rozšírený aj monitorovací záznam špeciálne pre diabetikov.

Centrálny monitor bol pokazený

Svedkyňa potvrdila, že v deň, keď bol na JIS hospitalizovaný Sebastián, bol pokazený centrálny monitor. Sestry ho majú pred sebou na stole vo svojej miestnosti. „Je to pohodlnejšie, no niekde sa pracuje aj bez centrálneho monitora.“