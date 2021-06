Z kruhového objazdu pod Zoborom majú mnohí vodiči strach, sú tam časté kolízie

Škodové udalosti, ktoré sa stávajú na neštandardnej križovatke, polícia neeviduje. Klameme sami seba, hovoria odborníci.

10. jún 2021 o 10:44 Miriam Hojčušová

Ako jazdiť pod Zoborom V prípade, ak vodič jazdí vo vnútornom jazdnom pruhu a chce opustiť križovatku, musí dať prednosť vozidlu jazdiacemu vo vonkajšom jazdnom pruhu. Vozidlo, ktoré vchádza do okružnej križovatky, na ktorej je prednosť v jazde vyznačená dopravnými značkami, musí dať prednosť v jazde vozidlám jazdiacim?po okruhu. V tomto prípade je potrebné zdôrazniť, že musí dať prednosť vozidlám v oboch jazdných pruhoch. Pri výjazde z okružnej križovatky a pri preraďovaní sa z jedného pruhu do druhého je vodič povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

NITRA. Takmer denne sa v rádiu ozýva, že sa na kruhovom objazde pod Zoborom

stala nehoda. Podľa polície však nejde o nehodový úsek.

Kolízie, ktoré sú bez zranenia, alkoholu a vznikla pri nich nízka škoda, sa totiž vyhodnocujú len ako škodové udalosti. A tie sa do štatistiky nerátajú.

„Klameme sami seba,“ hovoria odborníci na dopravu, podľa ktorých treba na križovatke pod Zoborom urobiť stavebné úpravy. Pred niekoľkými rokmi nad nimi Slovenská správa ciest uvažovala. Teraz už nie.

Z dočasného trvalé?

Andrej Sitkey z mestskej komisie pre mobilitu už pred rokmi poukázal na nevhodné stavebné usporiadanie križovatky. Umožňuje totiž priame prejazdy vozidiel v smere centrum – Zobor, vodičov nenúti spomaliť.

Pôvodne bola pod Zoborom križovatka so semaformi, v novembri 2008 sa to zmenilo. Po drobných stavebných úpravách vznikol kruhový objazd.

„Situáciu vodičom môže komplikovať fakt, že je dvojpruhový,“ konštatoval Sitkey.

Pôvodne mala byť táto zmena len dočasná, na päť rokov. „Komplexná prestavba križovatky sa dostala do uznesenia vlády. Rozhodovalo sa medzi tromi variantmi križovatky – mimoúrovňová, priesečná so semaformi a štandardná okružná,“ informoval Sitkey.

Nádej na akúkoľvek zmenu však zhasla po otvorení rýchlostnej cesty R1 Pribina: „Tranzit Bratislava – Banská Bystrica bol vyriešený a vnútromestská doprava zostala na vedľajšej koľaji.“

S prestavbou nerátajú

„Slovenská správa ciest nateraz s prestavbou križovatky neuvažuje. Úprava, respektíve prestavba križovatky pod Zoborom a križovatky Chrenovská boli predmetom dopravno–inžinierskej analýzy. Spracovaná bola v roku 2013,“ povedal hovorca Martin Guzi.

Zo záverov analýzy vyplynulo, „že pre pokles dopravy vplyvom rýchlostnej cesty R1 nie je prestavba križovatky pod Zoborom potrebná“.

Po roku 2025 by sa mala kapacita objazdu znova preveriť. Sitkey si však myslí, že by posúdenie kapacity križovatky bolo potrebné už teraz: „Prišlo k výraznému nárastu dopravy v súvislosti so spustením závodu Jaguar Land Rover.“