Znova je tu systém, nech skúsia druhú ligu. Legendy Vrábeľ a ich hodnotné odkazy

Komplimenty pre primátora Tótha, šéfa klubu Bafrnca, trénera Zimu a mnoho viac.

12. jún 2021 o 6:02 Martin Kilian ml.

Futbalisti Vrábeľ po 12. kole sídlia na senzačnom druhom mieste, čo v mestečku nebolo zvykom, a tak sme v napínavom finiši III. ligy Západ dali slovo osobnostiam klubu - ikonickému strelcovi Jozefovi Ürgemu a dlhoročným uznávaným trénerom Františkovi Lörinczimu, Vincentovi Debnárovi a Františkovi Bielikovi.

V krátkej ankete sme sa pýtali, čo si myslia o marši Vrábeľ a či si vedia predstaviť návrat do druhej ligy po 24 rokoch. Komentovali aj fúziu s FC ViOn.

Jozef Ürge

„Druhé miesto Vrábeľ pre mňa nie je žiadne prekvapenie. Kto iný by mal byť v prvej trojke, ak nie mladí a behaví chlapci? Ani cez lockdown im určite nerobilo problém na sebe pracovať. Chalanom fandím. Myslím si, že tretiu ligu aj vyhrajú. A dokážem si vo Vrábľoch predstaviť aj tú druhú.“

Článok pokračuje pod video reklamou

František Bielik

„Vráble sú mojou srdcovou záležitosťou, pôsobil som v nich od roku 1975 a s drobnými prestávkami až do roku 2008. Mám radosť, že sa im darí. V klube sa pracuje dobre a koncepčne, znovu sa našiel systém. Pán primátor Tóth je k futbalu dlhodobo naklonený a pána Bafrnca považujem za rozvážneho človeka, ktorý vie, čo robí a snaží sa obkolesiť ľuďmi, ktorí chápu jeho filozofiu.

Prínosom sú aj hráči z ViOnu, zobrali to dosť vážne a majú záujem hrať za Vráble, to je jasne vidieť. Takisto vidno, že je poriadok v tom, za čo hráme, prečo hráme a o čo hráme. Niektorí chalani šli výkonnostne hore a do dvoch rokov sa možno objavia niekde inde. Darí sa im aj v podmienkach, ktoré asi nie sú svetoborné. Futbal jednoducho musia ľúbiť, a to sa zrejme aj deje.

Vedel by som si vo Vrábľoch predstaviť aj druhú ligu, ale každý postup si treba rozmyslieť. Vráble však vždy boli lačné po futbale, vždy boli futbalovým mestom. Futbal a kostol sú dve veci, ktoré tu vždy fungovali, a tak by to malo aj zostať.“

František Lörinczi

„Nesmierne sa teším z víťazstiev a úspechov vrábeľských futbalistov. Pochvalu si zaslúžia všetci hráči. Veľká vďaka patrí pánovi primátorovi Tiborovi Tóthovi, mladému pánovi prezidentovi klubu Mariánovi Bafrncovi a celému výboru, takisto pánovi Viliamovi Ondrejkovi, pretože fúzia s FC ViOn pomohla.

Som nesmierne rád, že som sa opäť dožil vidieť Vráble na špici tabuľky. Celému tímu a pánovi trénerovi Romanovi Zimovi držím palce, aby to dotiahli do konečného víťazstva v tretej lige. Bol by som veľmi šťastný, keby som vo Vrábľoch znovu mohol ísť na druhú ligu.

Zároveň by som chcel popriať skoré uzdravenie pánovi Tiborovi Hudečkovi, ktorý je po operácii kĺbu. Bol dlhoročným prezidentom klubu, pomohol vrábeľskému futbalu v kritických časoch a vrátil ho na piedestál.“

Vincent Debnár

„Vo Vrábľoch konečne dostávajú priestor mládežníci. Nie vždy to tak bolo, kedysi sa kupovali a zháňali skúsenejší a cudzí hráči. Teraz sa ukazuje, že pomalá systematická práca a trpezlivosť s mladými chalanmi prináša ovocie.

Mladý tréner Roman Zima to s tímom robí dobre, v hernom prejave spojil pekný i účelný futbal, je tam pohyb s loptou aj bez lopty a elán mladých, čo kvitujem, lebo po celý trénerský život som pracoval s mládežou.

Dôležitá je aj podpora mesta, ktoré vytvára stabilné podmienky. Inde príde sponzor, funguje to rok, dva, možno päť, ale potom odíde a ide to dolu vodou. Vráble nie sú tento prípad.

Mňa osobne by lákala aj druhá liga. Bola by to už iná káva, záviselo by to v prvom rade od financií, ale pri vhodnom doplnení o dvoch-troch skúsených hráčov by si ju tento tím uhral a pomohlo by to všetkým.“

Rozhovor je súčasťou dvojstrany o futbalových Vrábľoch, ktorú MY Nitrianske noviny vytlačili aj vďaka partnerom: ByDos Reality, Pizza Pub Vráble, Pizza Golianovo, Jazyková škola ZARAZ, OLFIMA s.r.o., PENZEŠ s.r.o.